Gyász

A Liverpool visszavonultatja a 20-as mezt Diogo Jota tiszteletére

A Liverpool FC hivatalosan bejelentette, hogy visszavonultatja a 20-as számú mezt, ezzel tisztelegve a klub portugál támadója, Diogo Jota előtt. A döntést a klub az „örökség megőrzésének” jegyében hozta meg, miután Jota több szezonon keresztül kulcsszerepet játszott a vörösök támadójátékában.



Diogo Jota 2020-ban érkezett a Wolverhampton Wandererstől, és azonnal komoly hatást gyakorolt a csapatra: gólérzékenysége, munkabírása és taktikai érettsége miatt Jürgen Klopp rendszerének egyik alapkövévé vált. Azóta több fontos gólt is szerzett a Premier League-ben, Bajnokok Ligájában és az angol kupasorozatokban egyaránt.



A Liverpool közleménye szerint a 20-as mez „örökre összeforrt Jota nevével”, ezért a klub úgy döntött, nem adja ki újra más játékosnak ezt a számot – így örök emléket állítva a portugál válogatottnak.



A mezszám visszavonultatása ritka megtiszteltetés a Liverpool történetében, hiszen a klub hagyományosan nem gyakran él ezzel a lehetőséggel. A döntés azt tükrözi, milyen fontos szerepet töltött be Jota a klub életében az elmúlt években – nemcsak a pályán nyújtott teljesítménye, hanem példamutató hozzáállása és közösségi szerepvállalása miatt is.



A döntés bejelentése után a Liverpool-szurkolók ezrei fejezték ki tiszteletüket és szeretetüket Jota iránt a közösségi médiában. Sokak szerint nemcsak a mez, hanem maga a játékos is „halhatatlan” lett a Liverpool történetében.