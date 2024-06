Sport

EURO-2024 - A dánok legyőzésével negyeddöntős a házigazda német csapat

A házigazda német válogatott 2-0-ra legyőzte a dán csapatot a labdarúgó Európa-bajnokság szombaton Dortmundban játszott és vihar miatt csaknem fél órára félbeszakított nyolcaddöntőjében, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé. 2024.06.30 10:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar válogatottat is felvonultató A csoport győztese nagyot csatázott a riválissal, a találkozón a németektől kettő, a dán együttestől egy gólt vettek el videobírós ellenőrzés után. A második félidőben Kai Havertz büntetőből, Jamal Musiala pedig akcióból volt eredményes, utóbbi a Nationalelf történetének legfiatalabb gólszerzője lett a kontinenstornák egyenes kieséses szakaszát tekintve. Németország a 2016-os Eb óta először jutott a legjobb nyolc közé világbajnokságon vagy kontinensviadalon.



A házigazda válogatott a Spanyolország-Georgia nyolcaddöntő továbbjutójával találkozik a nyolc között jövő pénteken Stuttgartban.



Eredmény, nyolcaddöntő:

Németország-Dánia 2-0 (0-0)

Dortmund, Signal Iduna Park, 61 612 néző, v.: Oliver (angol)



gólszerzők: Havertz (53.), Musiala (68.)



sárga lap: Andersen (57.), Maehle (60.)



Németország:

Neuer - Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum (Henrichs, 80.) - Andrich (Can, 65.), Kroos - Sané (Anton, 88.), Gündogan (Füllkrug, 65.), Musiala (Wirtz, 81.) - Havertz



Dánia:

Schmeichel - Andersen, Vestergaard, Christensen (Bruun Larsen, 81.) - Bah (Kristiansen, 82.), Delaney (Norgaard, 69.), Hojbjerg, Maehle - Skov Olsen (Poulsen, 69.), Hojlund (Wind, 81.), Eriksen



II. félidő:

53. perc: Andersen kezezése miatt videobírós ellenőrzés után tizenegyeshez jutottak a németek, a büntetőt pedig Havertz értékesítette magabiztosan (1-0).



68. perc: Schlotterbeck a saját tizenhatosának sarkáról indította a bal oldalon a német térfélről induló Musialát, aki gyorsabb volt, mint a védője, és 10 méterről a bal alsó sarokba helyezett Schmeichel mellett (2-0).

Nagy lendülettel kezdte a mérkőzést a házigazda német együttes, amely a negyedik percben már előnybe is kerülhetett volna, de Schlotterbeck fejesgólját szabálytalanság miatt érvénytelenítette a játékvezető. Az első negyedórában hatalmas fölényben futballozott Németország, a folytatásban azonban a dánok is "megérkeztek a meccsbe". Kiegyenlítettebbé vált a küzdelem, időről időre óriási tempót diktált mindkét csapat. A 35. percben aztán az időközben kitört vihar miatt a játékvezető félbeszakította a mérkőzést, mely 25 perc kényszerszünet után folytatódhatott. A szünetig az eredmény nem változott, de mindkét együttes előtt adódott gólszerzési lehetőség.



A második félidő dán góllal indult, amelyet azonban videobírós ellenőrzés után les miatt érvénytelenítettek. Két perc múlva tizenegyeshez jutottak a németek, az 50. válogatottságát ünneplő Havertz pedig értékesítette a büntetőt. Lendületben maradt a házigazda, miközben a dánokat láthatóan megtörte az elvett gól és a rögtön utána következő büntető. A hazai közönség hangosan követelte a második gólt, melyet néhány perccel később a nagyot sprintelő Musiala szerzett meg, gyakorlatilag eldöntve ezzel a mérkőzést.



A hajrában a dánok lendülete és ereje is elfogyott, így a szépítés sem jött össze a becsülettel küzdő északi válogatottnak, míg a németek a ráadásban lesgólig jutottak, melyet videobírózást követően nem adtak meg.