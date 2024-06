Elképesztő sztori

Megnyílt a föld a futballpálya közepén - videó

Az Illinois állambeli Altonban lezártak egy parkot, miután szerda reggel egy hatalmas víznyelő elnyelte a focipálya egy részét.



A CBS KMOV leányvállalata által megszerzett biztonsági felvételek azt mutatják, hogy a Gordon Moore Parkban megnyílt víznyelő pillanat alatt elnyelte a stadion egyik lámpáját, és a levegőbe törmelékcsóvák gomolyognak.



"Szürreális volt" - mondta Michael Haynes, a városi parkok és a

rekreációs osztályának igazgatója, a csatornának nyilatkozva. "Olyan volt, mint egy film, ahol a föld csak úgy kihullik alólad."

A 618 Drone Service által rögzített felvételeken látható a nagy lyuk, amely a becslések szerint legalább 9 méter mély és méter széles. Haynes a KMOV-nak elmondta, hogy az omlás feltehetően egy működő bánya miatt következett be. Sérültekről nem érkezett jelentés.



"A bányák évtizedek óta ezen a területen vannak" - mondta Haynes. "Ez még soha nem került elő, így azt mondták, hogy ez egy anomália. Megvárjuk, amíg a vizsgálat befejeződik".



A gyeppályákat, ahol a föld beszakadt, 2019-ben adták hozzá a parkhoz, mondta Haynes a tv-állomásnak, ami több mint 1 millió dollárba került. Nem számított arra, hogy a városnak kell fizetnie a javításért. Minden tervezett rendezvényt töröltek, és a Gordon Moore Parkot lezárták, "amíg a víznyelőlyuk vizsgálata befejeződik" - közölte az Alton Parks and Recreation a közösségi médiában.



A New Frontier Materials vállalat azt mondta a KMOV-nak, hogy az érintett területet biztosították, és tilos lesz használni, amíg az ellenőrök és szakértők megvizsgálják a lyukat és elvégzik a javításokat. Az Illinois állambeli Alton városa a Missouri állambeli St. Louis-tól mintegy 18 mérföldre északra fekszik. A CBS News további információkért megkereste a New Frontier Materials vállalatot és Alton városát, még nem kaptak választ.