Sport

Vizes Eb - Kós Hubert aranyérmes 200 méter vegyesen

Kós Hubert címét megvédve aranyérmet nyert 200 méter vegyesen a belgrádi úszó Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján, Török Dominik egyéni csúccsal negyedikként zárt. 2024.06.23 20:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 200 méter hát világbajnoka az előfutamban, majd a középdöntőben is idei legjobbjával zárt, másodikként (1:58.12 perc) várta a finálét, míg Török egyéni csúcsát (1:59.02) megközelítve a negyedik helyen (1:59.07) készült a rajtra.



A fináléban az Egyesült Államokban, a legendás Bob Bowman irányításával készülő Kós mellen tetemes, majd egymásodperces hátrányba került izraeli riválisával szemben, azonban az utolsó 50 méteren gyorson óriási hajrával fordított és 1:57.21-es idővel diadalmaskodott.



Török élete első egyéni Eb-döntőjében 1:58.89-es egyéni csúccsal zárt, azonban a hőn áhított olimpiai szintet (1:57.94) nem tudta megközelíteni.



"Leginkább most az érem miatt bosszankodom, hiszen bő két tizedre volt a bronz. Előzetesen elégedett lettem volna azzal, ha ott lehetek a dobogón, de nincs meg a szint, egyik sem, ez most így nagyon szomorú" - nyilatkozta Török.



Kósnak még a 4x100 méteres vegyesváltóval kell medencébe ugrania Belgrádban.