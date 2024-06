Sport

Vívó Eb - Ezüstérmes a férfi tőrcsapat is

A női párbajtőrözők után ezüstérmet nyert a magyar férfi tőrcsapat is pénteken a bázeli vívó Európa-bajnokságon.



A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihályi Andor, Tóth Gergely összeállítású együttes a törököket és a németeket fölényesen győzte le, majd az elődöntőben szoros mérkőzésen egy tussal a címvédő olasz válogatottnál is jobbnak bizonyult, amelyben ott volt a tavaly világbajnok, kedden Bázelben egyéniben győztes Tommaso Marini, valamint a másik döntős Alessio Foconi is.



"A német elég kellemetlen csapat, és mindenki arra számított, hogy sokkal szorosabbat fogunk vívni velük. De látszódott, hogy nagyon összeszedettek voltunk egész nap és ezt érvényesíteni tudtuk ellenük. Fegyelmezettek voltunk, odafigyeltünk és nagyon nyerni akartunk, ezt a lendületet pedig tovább tudtuk vinni az olaszok elleni elődöntőbe is" - mondta az M4 Sport helyszíni stábjának Dósa.



A fináléban a Tokóban olimpiai bajnok franciákkal vívtak a magyarok, és 15 tusos vereséget szenvedtek.



Szemes 5-2-es győzelemmel kezdett Maxime Pauty ellen, majd Tóth két tussal kikapott Enzo Lefort-tól, az olimpiai induló Dósa pedig ugyanennyire Maximilien Chastanet-től. Tóth helyére Mihályi állt be, de nem találta a ritmust Pautyval szemben, 5-1-es vereséget szenvedett, így négy asszó után 20-15-re vezettek a franciák. Szemes másodjára nem tudott újabb bravúrral segíteni, bár 2-0-val kezdett, végül 4-2-re kikapott Chastanet-től, majd Dósa 6-6-ot vívott Lefort-ral. Tóth visszaállt Mihályi helyére, ez azonban nem hozott érdemi változást, Chastanet 5-2-re nyerte a párharcot. Dósát aztán 5-3-ra verte Pauty, végül Szemes - aki 28-40-nél ment fel a pástra - 5-2-re kikapott Lefort-tól.



A magyar csapat - amely messze várakozáson felül teljesített az Eb-n - az utolsó mérkőzésén is jól küzdött, de a jóval esélyesebb franciák apránként jelentős különbséget építettek ki.



"Különleges és élménydús volt ez az Eb, és mindannyiunknak megmarad egy örök élménynek, mivel ez az első közös eredményünk és remélem, nem az utolsó, valamint azt is, hogy legközelebb jobb lesz" - hangsúlyozta Szemes.



Ezt megelőzően 2003-ban, Bourges-ban jutott Eb-döntőbe magyar együttes a férfi tőrözőknél, akkor a Juhász Attila, Marsi Márk, Juhász Bence, Vízler Ádám alkotta válogatott 45-35-re kapott ki, szintén a franciáktól.



Eredmények:



férfi tőr csapatverseny:



a 16 között:

Magyarország-Törökország 45-17



negyeddöntő:

Magyarország-Németország 45-27



elődöntő:

Magyarország-Olaszország 44-43

Franciaország-Lengyelország 45-29



a 3. helyért:

Olaszország-Lengyelország 45-25



döntő:

Franciaország-Magyarország 45-30



A végeredmény: 1. Franciaország (Maxime Pauty, Maximilien Chastanet, Julien Martine, Enzo Lefort), 2. Magyarország (Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihályi Andor, Tóth Gergely) 3. Olaszország (Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi)