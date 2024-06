Sport

EURO-2024 - Döntetlent hozott a skót-svájci mérkőzés a magyar csoportban

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, A csoport: Skócia-Svájc 1-1 (1-1)

Köln, 42 711 néző, v.: Kruzliak (szlovák)



gólszerzők: Schär (13., öngól), illetve Shaqiri (26.)



sárga lap: McTominay (51.), McKenna (68.), McGinn (71.), illetve Rodriguez (31.), (Sierro, 86.)



Skócia:

Gunn - Ralston, Hendry, Hanley, Tierney (McKenna, 61.), Robertson - McTominay, Gilmour (McLean, 79.), McGregor - McGinn (Christie, 90.) - Adams (Shankland, 91.)



Svájc:

Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Widmer (Stergiou, 86.), Xhaka, Freuler (Sierro, 75.), Shaqiri (Embolo, 60.) - Aebischer, Vargas (Rieder, 75.) - Ndoye (Amdouni, 86.)



I. félidő:

13. perc: skót kontra végén Scott McTominay kapta a labdát, lövésébe pedig a hátvéd Fabian Schär tette bele a lábát szerencsétlenül, ezzel öngólt vétett (1-0).



26. perc: a jobb oldali védő, Anthony Ralston rosszul passzolt középre, a labdára Xherdan Shaqiri csapott le és a 16-os vonala elől bal lábbal egyből a jobb felső sarokba bombázott (1-1).



A skótok a házigazda németek elleni 5-1-es vereséggel kezdték a tornát, míg a svájciak a magyarokat múlták felül 3-1-re a nyitófordulóban.



A pont nélküli skótok kezdték jobban a meccset, és a 13. percben egy öngóllal szereztek vezetést. Érdekesség, hogy az első körben is öngólt vétettek ellenük. A folytatásban erőre kapott a rivális, majd egy sikeres letámadás végén Shaqiri egyenlített látványos találattal, ezzel ő lett hazája első játékosa, aki három kontinenstornán is betalált (2016, 2021, 2024). A szünetig lendületben maradtak a svájciak, de előbb Dan Ndoye gólját les miatt érvénytelenítették, majd Angus Gunn-nek kellett nagyot mentenie.



A fordulás után is Svájc kezdeményezett, két nagy helyzete is volt, ám a 67. percben a skótok újból vezethettek volna, Grant Hanley fejese viszont csattant a kapufán. A hajrához közeledve mindkét csapatnak adódtak lehetőségei, Svájc újabb lesgólt szerzett Breel Embolo révén, majd a 89. percben a csereként beállt Zeki Amdouni fejelt a kapu mellé. Az utolsó percekben még a skótok veszélyeztettek, ám kimaradt a ziccer, és így maradt a döntetlen.



A csoportkör vasárnapi zárófordulójában a skótok a győzelmi kényszerben lévő magyarokkal találkoznak Stuttgartban, a svájciak pedig a már biztos nyolcaddöntős németekkel csapnak össze Frankfurtban.