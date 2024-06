Sport

EURO-2024 - Rossi: nem azt érdemelnénk, hogy ne legyen pontunk

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott a házigazda németektől elszenvedett 2-0-s vereséggel féllábbal már kiesett, viszont vasárnap az utolsó csoportmeccsen mindent megtesz majd a győzelemért, mert nem azt érdemelné, hogy pont nélkül búcsúzzon.



"Dolgoztunk a taktikán és a mentalitáson, amire a játékosok jól válaszoltak. Kikaphatunk Németországtól, mert világklasszis futballistáik vannak, de ami fontos, hogy jól játszottunk. Korlátoztuk a keresztpasszaikat, és igyekeztünk őket a szélekre szorítani. A középső védőink ugyan többször elkéstek, de ez a játék része. Támadásban próbáltunk a széleken játszani, sok lehetőséget alakítottunk ki, de ma nem volt szerencsénk" - mondta az MTI érdeklődésére az újabb kudarc ellenére feljavuló játékról a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.



Rossi úgy vélte, a pályán a bíró volt a legrosszabb, mert kettős mércével fújta a sípot. A 2020-as Európa-liga döntőjét dirigáló holland Danny Makkelie-nek felrótta azt is, hogy az első német gólnál fellökték Willi Orbánt. Furcsának találta azt is, hogy a videobíró nem jelzett.



"Németországnak nem volt szüksége bírói segítségre, enélkül is nyert volna. Majd meglátjuk például a franciák ellen is így fújnak-e a bírók" - méltatlankodott az 59 éves szakember, aki szerint nem véletlen, hogy ezek a nagy csapatok jobban futballoznak, mivel például a németek keretének értéke hatszorosa a magyarnak.



Rossi az Eb folytatását illetően úgy fogalmazott, két vereséggel féllábbal már az Eb-n kívül vannak, de matematikailag még nem estek ki. Az utolsó fordulóban mindent megtesznek majd, hogy ne maradjanak pont nélkül, mert hiába volt gyenge a Svájc elleni első félidő, nem hiszi, hogy pont nélküli búcsút érdemelne a csapata teljesítménye.



"A skót olyan válogatott, amely fizikailag rendkívül erős, ezzel nehézzé teheti a dolgunkat. De ami fontos, hogy azt mutassuk, amit a szurkolóink mindig kérnek tőlünk. Elfogadják a technikai hibákat, de azt akarják látni a pályán, hogy kiköpjük a tüdőnket - már elnézést a kifejezésért. Ehhez jól szervezettnek kell lennünk" - mondta az utolsó csoportmeccs kapcsán Rossi.

Kollégája, Julian Nagelsmann elégedetten értékelt. Elmondása szerint nem volt sok tér, mert a magyar csapat rendkívül mélyen védekezett. Úgy vélte, ilyen esetben elsősorban nyugodtnak és türelmesnek kell maradni. Együttese oldalvonalakhoz játszotta a labdát és onnan próbálta hosszú passzokkal megbontani a rivális védelmét.



"Elsők szeretnénk lenni a csoportban, mert minden meccset meg akarunk nyerni. A másik csoportot nem tudjuk befolyásolni, ezért majd meglátjuk, ki jön szembe" - mondta a folytatásról a második sikerével továbbjutó Nationalelf mestere, aki külön kiemelte a hangulatot. "Amikor a 30. perc körül a szurkolók újra elénekelték a himnuszt, az érzelemdús pillanat volt, ami segít nekünk. Még a tapasztalt játékosokra is hatással van, meghatódnak".



Nagelsmann a játékosai közül Jamal Musialát emelte ki, mint aki mindkét összecsapáson briliáns teljesítményt nyújtott. Szerinte ehhez úgy kell futballoznia, mintha kispályán lenne, nem szabad a nyomásra gondolnia és élveznie kell a játékot.



"A magyar csapat kellemetlen ellenfél volt, mint mindig. Erőteljesen futballozott, ezért néhányszor okoztak is problémát, de stabilak maradtunk. Azonban a statisztika egyértelműen megmutatja, hogy azért jobbak voltunk, akár a lövéseket, a gólokat, vagy éppen a labdabirtoklást nézzük.



A meccs legjobbjának választott és a második gólt szerző Ilkay Gündogan szerint nem történt szabálytalanság a Rossi által kifogásolt első találatnál, amikor ő ütközött Willi Orbánnal.



"Meglepődtem, hogy egyáltalán visszanézték. Elég sokat játszottam Angliában, ott mindenki röhögött volna, ha ezt a gólt elveszik" - mondta az FC Barcelona középpályása, aki úgy vélte, nem volt tökéletes meccs, azonban szükség van ilyenre, mert ez készít fel a következő kihívásokra.



A magyar csapat két kétgólos vereséget követően vasárnap 21 órától Skóciával találkozik a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában, és mindenképpen győznie kell, hogy maradjon esélye a legjobb 16 közé kerülésre.