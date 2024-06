Sport

EURO-2024 - Kikapott a házigazdától, nehéz helyzetben a válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott 2-0-s vereséget szenvedett a házigazda németektől az Európa-bajnokság A csoportjának szerdai mérkőzésén Stuttgartban, ezzel nehéz helyzetbe került a továbbjutás szempontjából. 2024.06.19 20:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a svájciakkal szemben elveszített nyitókörös meccshez képest szervezettebben, fegyelmezettebben és stabilabban futballozott, ám így sem tudta elkerülni, hogy a szünetre - Jamal Musiala szerencsésnek mondható góljával - hátrányba kerüljön. A magyaroknak voltak veszélyes támadásai a találkozón, de Ilkay Gündogan második félidő derekán elért találata lezárta a mérkőzést, valamint bebiztosította a német továbbjutást, egyben nehéz helyzetbe hozta Magyarországot.



A válogatott ezt megelőzően három éve, 2021 szeptemberében szenvedett egymás után két vereséget.



A magyar csapat vasárnap 21 órától Skóciával találkozik a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában, és mindenképpen győznie kell, hogy maradjon esélye a legjobb 16 közé kerülésre.



Eredmény, A csoport, 2. forduló:

Németország-Magyarország 2-0 (1-0)



Stuttgart, MHP Aréna, 54 000 néző, v.: Danny Makkelie (holland)



gólszerzők: Musiala (22.), Gündogan (67.)



sárga lap: Rüdiger (27.), Mittelstädt (89.), illetve Varga B. (22.), Szoboszlai (93.)



Németország:

Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich (Can, 72.), Kroos - Musiala (Führich, 72.), Gündogan (Undav, 84.), Wirtz (Sané, 58.) - Havertz (Füllkrug, 58.)



Magyarország:

Gulácsi - Fiola, Orbán, Dárdai - Bolla (Ádám, 75.), Nagy Á. (Kleinheisler, 64.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 75.) - Sallai (Csoboth, 87.), Szoboszlai - Varga B. (Gazdag, 87.)



I. félidő:

22. perc: Gündogan lépett be a magyar tizenhatoson belülre, de nem tökéletesen vette át a labdát, melyet Orbán próbált elsodorni előle. A magyar védőt riválisa kibillentette az egyensúlyából, közben Gulácsi is kilépett a kapuból, de felszabadítani senkinek nem sikerült, a labda pedig Musiala elé került, aki hét méterről a hálóba lőtt (1-0).

II. félidő:

67. perc: A meccsen első alkalommal tolódott rosszul a tizenhatosnál védekező magyar együttes, a németek pedig addig passzoltak egymásnak, amíg Gündogannak ziccerben már csak be kellett gurítania a labdát a kapuba (2-0).







A stuttgarti MHP Aréna a kezdésre gyakorlatilag teljesen megtelt, a kezdőcsapatok bemutatása után pedig mindkét válogatott szurkolóinak szóló dalt játszottak le a szervezők. A magyar tábor nagy tapssal köszöntötte a kezdő tizenegy tagjait, majd egyemberként énekelte az Ismerős Arcok zenekar Nélküled című számát. A himnuszok idejére a B közép feletti részen egy hatalmas méretű "Jó kedvvel, bőséggel" feliratú molinót feszítettek ki a magyar drukkerek, a kapuk mögött elhelyezkedő szurkolók mindegyike pedig nemzeti zászló lobogtatott.



Alig telt el húsz másodperc a találkozóból, Sallai máris helyzetbe került, de Neuer előbb érte el a labdát az ötös környékén. Rossi láthatóan egy jóval védekezőbb, a hátsó stabilitásra törekvő alakzatot képzelt el csapata számára, amikor ugyanis a németek támadtak, akkor a magyarok mélyen visszahúzódtak saját térfelükön. Támadásban is kreatívabbnak tűnt a válogatott, mint az első, Svájc elleni meccsen, ugyanakkor a lendületesebb német akcióknál elő-előfordult némi bizonytalanság a magyar védők részéről.



A 20. perc környékén érezhetően nőtt a német nyomás, majd egy szerencsésnek mondható találattal előnybe került a házigazda. A magyarok azonnal reagáltak és aktívabb támadójátékba kezdtek, melynek eredményeként Szoboszlainak szabadrúgásból és akcióból is volt veszélyes kapura lövése, előbbit Neuer védte nagy bravúrral, utóbbit pedig az egyik védő blokkolta. A félidő vége ismét a németeké volt, majd a ráadásban Szoboszlai szabadrúgása után Sallai fejelte a kapuba a Neuer által kiütött labdát, ezt viszont les miatt - videobírós ellenőrzés után - a játékvezető nem adta meg.



Fordulás után is többet volt a labda a németeknél, hamarosan Kroos lövését kellett védenie Gulácsinak, kisvártatva viszont Sallai remek bal oldali beadása találta meg az ötösön Varga Barnabást, de a Ferencváros csatára kicsivel fölé fejelt. A félidő derekához érve a németek könyörtelenül kihasználták a magyar védelem helyezkedési hibáját: egy szépen kijátszott akció végén Gündogan lőhetett gólt ziccerből. A második bekapott gól kibillentette az addig szépen koncentráló magyar játékosokat, így néhány perc leforgása alatt Gulácsinak többször is nagyot kellett védenie. Marco Rossi kettős cserét hajtott végre, a válogatott pedig támadóbb felfogásra váltott, igaz, ezzel megbontotta az addigi stabilitását.



A német kapu előtt végül a hajrában már nem sikerült kialakítania igazán gólveszélyes helyzeteket a magyaroknak, akik ezen a mérkőzésen sokkal kevésbé érdemeltek vereséget, mint múlt szombaton Svájc ellen, de így a nyolcaddöntőbe kerülésük a skótok legyőzése mellett azon is múlhat, hogy a többi csoportban milyen mérleggel és gólkülönbséggel zárnak a harmadik helyezettek.