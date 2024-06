Sport

Vizes Eb - Mindkét magyar váltó ezüstérmes 4x200 méter gyorson

A Németh Nándor, Holló Balázs, Márton Richárd, Kós Hubert összeállítású négyes hatalmas csatában szorult a győztes litvánok mögé. A staféta első embere, Németh Nándor ráadásul olimpiai szintet érő időt ért el.



A BVSC kiválósága 1:46.11 perces idővel váltott elsőként, ezzel pedig teljesítette 1:46.26-os párizsi kritériumot. Németh februárban a dohai világbajnokságon első magyarként nyert érmet 100 méter gyorson, abban a számban már korábban megvolt az olimpiai szintje.



"Márton Ricsinek előzetesen jeleztem, sok jóra ne nagyon számítsanak most tőlem, az április országos bajnokság óta szinte minden héten bejött valami betegség. Így is álltam kicsit hozzá ehhez, semmilyen elvárás nem volt magammal szemben, és ebből talán életem legjobb kétszáza jött most ki" - nyilatkozta Németh a vegyes zónában. Hozzátette: ez az olimpiai szint egy kicsit későn jött, teljesen át kellene alakítani a felkészülést ahhoz, hogy ezt a számot is vállalja az olimpián, ezt pedig a 100 méter miatt - ahol februárban Dohában bronzérmet nyert, ezzel első magyarként állt a dobogón világbajnokságon ebben a számban - így várhatóan nem is fogja megtenni, azaz 200 méteren várhatóan nem áll majd rajhoz a francia fővárosban.



A nőknél a délelőtti csapatból kikerült a rekordot jelentő 11. Európa-bajnokságán szereplő Jakabos Zsuzsanna, valamint Ugrai Panna, a helyükre Késely Ajna és Molnár Dóra került be. A fináléban a magyarok gyakorlatilag az első pillanattól kezdve az izraeliek mögött tempóztak, utolsó emberként Pádárnak nagyjából négyméteres hátrányt kellett volna ledolgoznia, és bár szépen jött fel, a hajrában már nem tudta megszorongatni riválisát.



"Ebben az összeállításban még soha nem úsztunk ilyen időt, az olimpiára nézve ez rendkívül biztató. Remélem, ebben a felállásban megyünk majd Párizsba, ahol mindenképpen szeretnénk döntőt úszni, nagyon bízom a lányokban" - nyilatkozta a vegyes zónában Ábrahám Minna.



A 100 méter gyorson egyéni csúccsal döntős Pádár megjegyezte, egy hónappal az olimpia előtt még senki sincs csúcsformában, így véleménye szerint rengeteg van még ebben az egységben. "Az olimpián a döntő a cél, nagyon jó úton haladok efelé" - fűzte hozzá.







Eredmények:



férfi 4x200 m gyorsváltó, Európa-bajnok:

Litvánia 7:08.04 perc

2. MAGYARORSZÁG (NÉMETH NÁNDOR, HOLLÓ BALÁZS, MÁRTON RICHÁRD, KÓS HUBERT) 7:09.59

3. Görögország 7:09.73



női 4x200 m gyorsváltó, Európa-bajnok:

Izrael 7:51.83 perc

2. MAGYARROSZÁG (ÁBRAHÁM MINNA, KÉSELY AJNA, MOLNÁR DÓRA, PÁDÁR NIKOLETT) 7:52.92

3. Törökország 8:01.58