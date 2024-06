EURO-2024 - Többezer magyar szurkoló vonult Kölnben a Svájc elleni meccs helyszínére

A drukkerek az arénától nagyjából két kilométernyi távolságban lévő téren gyülekeztek, majd rendőrségi kísérettel sétáltak el a találkozónak otthont adó létesítményhez.



Már a gyülekező ideje alatt, még a menet indulását megelőzően felcsendültek a jól ismert szurkolói rigmusok, így többek között a "Ria, ria, Hungária", a "Hajrá, magyarok!", valamint a 2016-os Eb-szereplés óta hagyományossá vált "Az éjjel soha nem érhet véget" című dal.



A rendőrség néhány alkalommal felszólította a csoportot arra, hogy pirotechnikai eszközöket ne használjanak, miközben az indulásig egyfolytában érkeztek a drukkerek a menet végéhez. A többezer fős tömeg nagyjából 12.30-kor indult el a stadion irányába, ahova közben megérkeztek a főszereplők, így a magyar és a svájci válogatott tagjai is.



A környező utcákban lépten-nyomon kisebb-nagyobb magyar szurkolói csoportokba lehetett botlani, akik a vendéglátó egységekben készültek a meccs kezdetére.



Az A csoport és az Eb péntek este játszott müncheni nyitómeccsén a házigazda Németország 5-1-re verte Skóciát. A magyar válogatott a csaknem ötvenezer néző befogadására alkalmas kölni stadionban az idei Bajnokok Ligája-döntő játékvezetőjének, a szlovén Slavko Vincicnek a sípjelére kezdi meg szereplését 15 órakor a svájciak ellen, az összecsapást pedig az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

The Hungarian supporters are already starting to gather in Cologne 🇭🇺💪🏼



📷: @akos_beres pic.twitter.com/S4mSzOv1iv