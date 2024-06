Sport

EURO-2024 - Kitört a futball-láz Kölnben

A házigazda német labdarúgó-válogatott Skócia felett aratott müncheni 5-1-es győzelmével az Európa-bajnokság egyes mérkőzéseinek szintén otthont adó Kölnben is kitört a futball-láz a torna péntek esti nyitómeccse során. 2024.06.15 12:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Rajna partján található Heumarkt téren, a kölni Dómtól alig néhány száz méternyi távolságban kialakított szurkolói zónában pénteken 21 órakor a szervezőknek ki kellett tenniük a megtelt táblát, a többezer négyzetméteres terület ugyanis zsúfolásig megtelt, javarészt német szurkolókkal.



A környező éttermekben és sörözőkben szintén többezres tömeg gyűlt össze, így aki nem jutott be a szurkolói zónába, és nem tudta az ott kihelyezett három óriáskivetítőn követni a meccset, az a közeli vendéglátóegységeket és az ottani televízókat választotta. A németek mellett svájci, skót és magyar szurkolók is jelen voltak, ez a négy csapat szerepel az A csoportban, és szombaton 15 órától a magyar-svájci összecsapást rendezik meg Kölnben.



A német örömre nem kellett sokat várni, Florian Wirtz tizedik percben szerzett gólját óriási üdvrivalgás kísérte a Heumarkton, a skót szurkolók pedig korán elszomorodtak, miután a szünetben kedvenceik már háromgólos hátrányban voltak. Nemhogy a fordításra, de az egyenlítésre sem adtak sok esélyt válogatottjuknak a javarészt nemzeti zászlóba burkolózó, vagy a hagyományos szoknyát viselő skótok, hiszen együttesük még az első félidő végén emberhátrányba is került.



A folytatásban kezdődhetett a német örömünnep, amelynek során a negyedik hazai gólnál már a műanyag söröspoharak is a levegőbe emelkedtek a tömegből, némelyiknek a megmaradt tartalma pedig a szurkolókra hullott. A hazai drukkerek minden cserét nagy tapssal jutalmaztak a kölni téren, de különösen nagy ünneplést kapott a veterán Thomas Müller, aki a 74. percben állt be, hogy aztán a 93. percben ő adja a gólpasszt az ötödik találatot jegyző Emre Cannak.



A lefújás után a kölni belváros utcáin örömittasan dalolva, német zászlókat lobogtatva vonultak végig a házigazda szurkolói, a közelben közlekedő autósok pedig folyamatosan dudaszóval köszöntötték az ünneplő tömeget.



A német válogatottnak tehát az első céljait, így a nyitómérkőzés megnyerését és a futball-láz megteremtését sikerült elérnie, legalábbis a kölni jelenetek erre utalnak. A németek jövő szerdán a magyarokkal játszanak Stuttgartban.

Premières images des hongrois 🇭🇺 et de leur cortège à Cologne ! pic.twitter.com/8B8EzOVKO9 — L'Arena (@arena_ytb) June 15, 2024