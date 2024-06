Sport

Győrben rendezik jövőre a maratoni kajak-kenu világbajnokságot

Tíz év után ismét Győr ad otthont jövőre a maratoni kajak-kenu világbajnokságnak, a vármegyeszékhely 1999, 2007 és 2015 után már negyedszer rendezi meg a világversenyt. 2024.06.11 MTI

Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium (HM) sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy Győrnek minden adottsága megvan ahhoz, hogy lebonyolítsa a világversenyt.



Kiemelte, hogy a HM államtitkársága támogatja és kezdeményezi is, hogy minél több hazai és nemzetközi verseny legyen Magyarországon.



Schmidt Gábor büszkeségének adott hangot, hogy idén sok sportágat segítettek hozzá a jó eredményekhez azzal, hogy Magyarországon volt a kvalifikáció.



"Ezt a trendet folytatni kell és a kormány a nem olimpiai szakágakat is +szívesen szólítja meg+, hiszen azok is sok emberre hatnak, sokan kezdenek el sportolni a nemzetközi események hatására" - mondta, hozzátéve, hogy a fő feladat az, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté váljunk.



Ruud Heijselaar, a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség maraton bizottságának elnöke arról beszélt, hogy a döntésben, miszerint Győrben rendezik jövőre a világbajnokságot, fontos tényező volt, hogy a magyar szervezőbizottság már tapasztalt a verseny lebonyolításában.



Kitért arra is, hogy a nemzetközi közgyűlésen felterjesztették: a para kajak-kenu versenyszámok és az ifjúsági korosztály rövidtávú versenye is hivatalos világbajnoki versenyszámok legyenek. Amennyiben a közgyűlés kedvezően dönt, úgy Győrben lennének jövőre az első ilyen megméretések.



Weisz Róbert, a szervezőbizottság elnöke elmondta, hogy "a pálya adott", viszont a kiszolgáló létesítményeket fel kell építeni az Aranypart I szabadstrandon. Ilyen a futó szakasz, a lelátók, a vásárváros, vagy a versenyzői terület kialakítása - sorolta.



Kiemelte, hogy a korábbi három győri világbajnokság is példaértékű volt, de biztos, hogy a jövő évinél lesznek újdonságok is.



Kérdésre válaszolva elmondta, hogy mintegy 800 versenyzőt várnak a masters kategória versenyzőivel együtt, akikhez csatlakoznak majd az edzők, a kísérők és a szurkolók is.



Dézsi Csaba András, Győr polgármestere elmondta, hogy a kajak-kenu benne van az első három sportágban Győrben, a folyókon rendszeresen lehet látni az edzéseket. A sportág a győriek szívéhez közel áll - tette hozzá. Kiemelte, hogy a céltornyot a világeseményre fel fogják újítani, a forrást a munkálatokra már elkülönítették. Emellett a szervezőbizottság munkáját mindenben támogatni fogják.