Női kézilabda Eb - Ismét egy csoportban a svédekkel a magyar válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott a svéd, az észak-macedón és a török válogatottal szerepel együtt a debreceni A csoportban a téli magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokságon.

Az európai szövetség csütörtöki bécsi sorsolását a nemzeti csapat a második kalapból várta, és már az esemény előtt biztos volt, hogy az A jelű négyesbe kerül, ahogy az is, hogy az első kalapból biztosan nem Montenegrót, illetve az olimpiai és világbajnoki címvédő Franciaországot kapja.



A sorsoláson - amelyen közreműködött Győri-Lukács Viktória, a magyar válogatott és a Győri Audi ETO jobbszélsője is - kiderült: Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a tavalyi világbajnokság középdöntője (22-26) és a múlt heti debreceni olimpiai selejtezőtorna (28-25) után ismét találkozik a svéd gárdával. A harmadik kalapból az észak-macedón, a negyedikből a török csapat került az A csoportba.



A női szakág történetének első 24 csapatos Európa-bajnoksága november 28-tól december 15-ig tart. A csoportmérkőzéseknek Bázel, Innsbruck és Debrecen ad otthont, a középdöntőket Debrecenben és Bécsben rendezik, míg az elődöntőknek, valamint a helyosztóknak és a döntőnek az osztrák főváros lesz a helyszíne.



A torna 16 játéknapja során a 65 meccsből 24-et játszanak Magyarországon.



A csoportok első két helyezettje jut a középdöntőbe, ahonnan két-két csapat az elődöntőbe kerül, a harmadik helyezettek pedig az ötödik helyért lépnek pályára.



"A svéd csapat a franciával együtt kiemelkedik az A-B-C-ágról, de a továbbjutásra jó esélyt látok, és a svédekről is jó és friss emlékeink vannak, de ellenük a napi forma dönthet majd" - idézi Golovin Vlagyimir szövetségi kapitányt a magyar szövetség (MKSZ) honlapja.



A szakember hozzátette: a B csoport nagyon kiegyensúlyozott, onnan bármelyik együttes továbbjuthat, míg a C csoportból a franciák mellett a spanyolok, esetleg a lengyelek számítanak esélyesnek a középdöntőbe kerülésre.



"Rosszabb sorsolást is kaphattunk volna, a célunk első körben természetesen a továbbjutás a középdöntőbe. A másik ágra eggyel több, öt olimpiai résztvevő jutott, ott is biztosan nagy harc lesz a legjobb helyekért és az elődöntőért" - vélekedett Golovin.



Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke megjegyezte, tíz évente visszatér Magyarországra a kontinenstorna, és büszkék rá, hogy 2004 és 2014 után ismét házigazdái lehetnek a női Európa-bajnokságnak.



"A debreceni Főnix Arénáról jó emlékeink vannak a korábbi Eb-kről, és nagyon frissek és örömteliek a néhány nappal ezelőtti olimpiai selejtezőről, ezért mindenkit arra biztatok, hogy támogassa a magyar válogatottat is az év végén Debrecenben" - jegyezte meg.



A tornára november vége óta kaphatók a bérletek, a napijegyek értékesítése pedig hamarosan indul.



"A sorsolásunk miatt nem bánkódunk, izgalmas meccsek várnak a magyar válogatottra a csoportkörben, és nagyon reméljük, hogy a középdöntőben is" - mondta Ilyés.

A női Európa-bajnokság csoportjai:

A csoport (Debrecen):

Svédország, MAGYARORSZÁG, Észak-Macedónia, Törökország

B csoport (Debrecen):

Montenegró, Románia, Szerbia, Csehország

C csoport (Bázel):

Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Portugália

D csoport (Bázel):

Dánia, Svájc, Horvátország, Feröer-szigetek

E csoport (Innsbruck):

Norvégia, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia

F csoport (Innsbruck):

Hollandia, Németország, Izland, Ukrajna