Sport

Ezt kapd el - iskolai kampányt indít a frizbi-szövetség

Az utánpótlás bázis kiszélesítését tűzte ki célul a Magyar Repülő Korong Szövetség, amely "Ezt kapd el" névvel nagyszabású kampányt indít az általános és középiskolákban.



Ennek keretében több száz sporteszközt juttat el az MRKSZ az oktatási intézményekbe, a hazai sikersportágnak is tekinthető ultimate frizbi (csapatsport) további népszerűsítése érdekében - tájékoztatta a szövetség az MTI-t.



Az MRKSZ sikeres évet zárt nemzetközi téren: az U20-as vegyes ultimate válogatott ezüstérmet nyert az olaszországi Európa-bajnokságon. Disc golf (egyéni verseny, a golfhoz hasonlóan szakaszokat kell teljesíteni) sportágban pedig a Szarvason rendezett masters Európa-bajnokságon 27 ország 153 versenyzője vett részt.



Az idei szezon valamennyi felnőtt versenyét a Budapest Heroes nyerte meg az ultimate frizbi sportágban, a 14 fordulóból álló NBI-ben veretlenül védte meg címét, ahogy a Ligakupában és a férfi Magyar Kupában is. Emellett idén először a női Magyar Kupát is elhódították Hamar László tanítványai.



Ebben az évben először rendeztek NBII-es bajnokságot, amelyet a Székesfehérvári Frizbi SE nyerte meg, így jövőre a nyolccsapatos NBI-ben indulhat.