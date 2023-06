Siker

Kick-box vk - Magyarország zárt az éremtábla élén

Magyarország 9 arany-, 13 ezüst és 21 bronzéremmel zárt a felnőtt versenyszámokban a 28. magyar kick-box világkupán, ezzel az éremtábla első helyén végzett.



A szervezők tájékoztatása szerint a vasárnapi zárónapon a korábbi világ- és Európa-bajnok Szmolek Emánuel a 84 kg-os súlycsoportban light-contact és kick-light szabályrendszerben is legyőzhetetlennek bizonyult, míg a szintén vb- és Eb-győztes Mezei Nikolett a 65 kilogrammosok kick-light versenyében diadalmaskodott.



A magyarok eredménye azért is különösen értékes, mert az élversenyzők egy része hiányzott. Kilenc magyar kvalifikálta magát ugyanis a héten kezdődő Európa Játékokra, amelynek programjában először szerepel a kick-box, és az ottani sporttörténelmi szereplés érdekében közülük többen is részben vagy egészében kihagyták a hazai világkupát.



Az indulók tekintetében rekordot hozó világversenyen - amelyen 43 ország több mint 2000 sportolója vett rést - a nemzetek között Magyarország zárt az élen, megelőzve Ukrajnát és az Egyesült Királyságot.