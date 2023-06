Sport

Montenegrói-magyar - Rossi: ez nem a legjobb napunk volt

Marco Rossi szerint a magyar labdarúgó-válogatott nem a legjobb arcát mutatta Montenegró vendégeként a szombati Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, ezért játszott 0-0-s döntetlent. 2023.06.18 12:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Az eredmény pozitív, mert pontot szereztünk, de el kell ismernem, ez nem a legjobb napunk volt. Az első félidőben szenvedtünk, a másodikban már sokkal jobban játszottunk. Taktikai szempontból a csapat jó teljesítményt nyújtott, de egyénileg nem voltunk igazán jók" - értékelt az olasz szakvezető, aki szerint ha a játékosok csak a tudásuk 70 százalékát nyújtják, az akár a győzelemre is elég lehetett volna.



Rossi az MTI érdeklődésére kifejtette, azért volt akkora különbség a két félidő között, mert az elsőben az összes felívelt és lecsorgó labda az ellenfélé lett, miközben a középpályások két-három alkalommal nagyot hibáztak a labda eladásával. Hozzátette, a hiba mindig is a játék része lesz, de emiatt akár el is veszíthették volna a mérkőzést.



"Sosem könnyű Montenegró ellen futballozni, fizikálisan mindig megterhelő meccs, és ezt nagyon tisztelem az ellenfélben. Nem vagyok elégedett, több lövést szerettem volna látni a játékosaimtól. A rivális mélyen védekezett, mi pedig csak beadásokkal próbálkoztunk, viszont a 190 centis Savic hozta a remek formáját" - mondta Rossi.



Az 58 éves tréner úgy vélte, a válogatott folyamatosan és egyértelműen fejlődik, még ha ebben néha van is döccenő.



"Az edző kidolgozza a taktikát, de a játékosok minősége dönti el a meccseket. Van olyan nap, amikor minden könnyen megy, és van, amikor nem. Ez most utóbbi volt. Ilyen esetben el kell fogadni, hogy egy pontot szereztünk" - zárta szavait a szövetségi kapitány, aki szerint kedden mentálisan frissebbnek kell lenni majd Litvánia ellen a sikerhez.



Kollégája, Miodrag Radulovic úgy értékelt, hogy tökéletes meccset játszott a csapata, még ha nem is sikerült gólt szereznie.



"Örülünk az egy pontnak, de félig üres a pohár, mert irányítottunk az első félidőben, összességében pedig több lövésünk és szögletünk volt, de helyzeteink is csak nekünk voltak, és említhetném még a kapufát is" - mondta a montenegrói szakvezető, aki kiemelte, immár a csoport mindkét favoritja ellen megmutatták, hogy jó játékra képesek, de azt sajnálja, hogy ennek ellenére nem találtak kapuba, így csak egy pontot szereztek ezeken a találkozókon.

Radulovic szerint a montenegrói válogatott számára pozitívabb az összkép, mint amit a tabella mutat. Úgy vélte, Rossi elégedettsége az egy ponttal visszaigazolás számára, hogy tanítványai ismét jól futballoztak, mert az ellenfél, jelen esetben a Nemzetek Ligájában tavaly remeklő magyar csapat csak annyit tudott játszani, amennyit engedtek neki. Megjegyezte, játékosai kissé elfáradtak a második félidőre, amit a júniusi időponttal indokolt.



A hazai kapitány összességében a védelemmel elégedett volt, a középpályásoktól fejlődést vár, a csatároktól pedig gólokat a szeptemberi folytatásban, amikor szerinte a sorsdöntő összecsapások következnek a csoportban.



A magyar válogatott a pontosztozkodással - jobb gólkülönbségének köszönhetően - megőrizte második helyét a csoportban Montenegró előtt, amely eggyel több mérkőzést játszott.