Sport

Európa-liga - Mourinho a bírót okolja, de büszke a csapatára

José Mourinho, az AS Roma labdarúgócsapatának vezetőedzője élesen kritizálta a játékvezető ténykedését az Európa-liga Puskás Arénában rendezett szerdai döntője után, melyet csapata 1-1-es döntetlen után 11-esekkel vesztett el a Sevillával szemben.



"Azt már megszoktuk, hogy hatalmas a játékvezetők befolyása a meccseinken, de egy európai kupadöntőben erre nem számítottam" - fogalmazott igencsak kritikusan a portugál tréner a mérkőzést követő sajtótájékoztatón többek között arra utalva, hogy egy kezezésnél nem ítéltek 11-est a rómaiak javára, de aztán további eseteket is említett. "Elég Ibanez szájára nézni, és mindent érteni. Az őt lekönyöklő Lamela tizenegyest rúghatott, pedig ki kellett volna állítani. Amikor Pellegrini elesett, sárga lapot kapott, amikor Ocampos szimulált, nem kapott sárga lapot".



A pályafutása hatodik európai kupadöntőjén először veszítő szakember elárulta, hogy a meccs után azt mondta játékosainak, ezúttal sem megy haza kevésbé büszkén, mint az előző öt megnyert fináléja után, mert a tanítványai mindent megtettek.



"Ahogy korábban is mondtam, vagy a kupával távozunk innen vagy holtan. És holtan távozunk. A játékosok hullafáradtak, és én is. Nagyon kemény döntő volt, amelyen szerintem 150 percet játszottunk" - mondta megtörten Mourinho, aki korábban a Portóval diadalmaskodott az UEFA Kupában és a Bajnokok Ligájában, majd az Internazionaléval újra a BL-ben, aztán a Manchester Uniteddel az Európa-ligában, tavaly pedig a Romával a Konferencia-ligában, a hatodik diadalával pedig megelőzhette volna Giovanni Trapattonit.



Mourinho a jövőjével kapcsolatban nem árult el semmit. Mint mondta, hétfőig lesz Rómában, mert vasárnap még játszaniuk kell a Speziával, de nem ülhet majd le a kispadra, utána viszont pihenésre van szüksége, mert fizikálisan és pszichésen is nagyon kimerült.



A hatvanéves vezetőedző egyébiránt az ezüstérmét odaajándékozta egy szurkolónak, mondván nem gyűjti az ezüstöket, ezért inkább odaadta.



Az AS Roma az 1961-es Vásárvárosok Kupájában aratott diadala után 61 évet várt az újabb európai sikerre, amikor tavaly a debütáló Konferencia-ligában ért a csúcsra, a kettő között elvesztette az 1983-as BEK-döntőt és az 1991-es UEFA Kupa-finálét, illetve ezúttal az Európa-ligában maradt alul drámai körülmények között.