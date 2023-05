Sport

Rossi szerint a Honvéd és a Vasas is gyorsan visszatérhet az élvonalba

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint az OTP Bank Ligából kiesett Budapest Honvéd és a Vasas FC is gyorsan visszatérhet az élvonalba.



"Jól tudom, hogy a kiesést mindig nehéz megemészteni. Most két történelmi klub távozik az első osztályból, de biztos vagyok benne, hogy kemény munkával és teljes elszántsággal mindkettejük újra tudja kezdeni, és nagyon gyorsan vissza tud térni oda, ahol legnagyobb dicsőségeiket elérték" - írta vasárnap a közösségi oldalán az olasz szakvezető.



Hozzátette, a legjobbakat kívánja a Vasasnak, és különösen a Honvédnak, amelyről mindenki tudja, hogy különleges helye van a szívében.



Rossi 2012 és 2017 között két időszakban is volt a kispestiek vezetőedzője, a csapat előbb bronzérmet nyert, majd bajnok lett az irányításával.