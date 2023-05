Sport

Szijjártó: Budapestre költözik a Nemzetközi Úszószövetség központja

Budapestre költözik a Nemzetközi Úszószövetség központja a svájci Lausanne-ból, amennyiben az erről szóló megállapodást a szervezet kongresszusa is jóváhagyja - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy megállapodást írtak alá Huszain al-Muszallammal, a Nemzetközi Úszószövetség elnökével a szervezet székházának Budapestre költözéséről, az elnökség erre vonatkozó egyhangú döntését pedig majd a kongresszus véglegesítheti.



Aláhúzta: Magyarország a világ úszósportjában kiemelt szerepet játszik, nemcsak azért, mert magyar versenyzők rendszeresen nyernek aranyérmeket a világbajnokságokon és olimpiákon, hanem azért is, mert a Nemzetközi Úszószövetség 1908-as létrehozásakor hazánk a nyolc alapító tag között volt.



Szijjártó Péter rámutatott, hogy Magyarországon két nemzetközi sportszövetségnek van központja egyelőre, emellett tíz, ENSZ-hez kötődő szervezet is működik itt, és mindannyian elégedettek a körülményekkel.



"Természetesen hatalmas elismerés lesz Magyarország számára, ha a Nemzetközi Úszószövetség globális központja ide költözik Budapestre. Kifejezett célja a szervezet vezetőinek, hogy majd a világ úszósportját irányító központban a munkatársak legalább fele magyar legyen" - mondta.



"Nyilvánvalóan az ő ideköltözésük a sportturizmust rendkívüli mértékben fel fogja lendíteni, és még inkább megnöveli Magyarország amúgy sem kicsi szerepét a világ úszó- és vízilabda sportjában" - tette hozzá.