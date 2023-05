Sport

Tudni hol van Suhajda Szilárd, hajnalban indul a keresőcsapat

A realitást nézve már nagyon kis esélye van annak, hogy Szilárdot életben találják abban a magasságban. 2023.05.26 00:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Március 23-án indult a Kyocera Everest Expedíció 2023, melynek keretében Suhajda Szilárd azt tűzte ki célul, hogy pótlólagos oxigén használata és magashegyi teherhordók alkalmazása nélkül eléri bolygónk legmagasabb pontját, a 8848 méteres Mount Everest csúcsát. Magyar állampolgárnak ez korábban még nem sikerült.





Szilárd hosszú távú projektje, a "The Big Five" sorozatként ismert hegymászó feladat: elérni Földünk öt legmagasabb hegycsúcsát, az eddigi stílust követve, "tisztán", oxigénpalack és magashegyi teherhordók alkalmazása nélkül, környezettudatos sportolóként. A legnehezebbnek tartott K2 és a Lhoce már sikerült.



"Legutóbbi eredményeim fényében úgy érzem, készen állok a legnagyobb feladatra. Egy évtizednyi expedíciós tapasztalattal, megfelelő szakmai tudással és felkészültséggel, biztos háttérrel és különösen, hogy már kétszer is volt szerencsém 8500 méter fölött járni, reális képem van arról, mi vár rám odafent, palack nélküli mászóként. A K2-höz képest az Everest magassága egy újabb dimenziót jelent, de hiszem, jó esélyeim vannak." - mondta a hegymászó.



Suhajda Szilárd 2023. május 20-ról 21-re virradó éjjel indult el csúcsmászó körére. A csúcsmászás napját a legkedvezőbb időjárás-előrejelzés ismeretében május 24-ére tűzte ki.

"Most vagyok legközelebb az Everest csúcsához. Félek, ugyanakkor boldog izgatottsággal várom az indulásom: a "rajtvonal" - a 4-es tábor, ahonnan kezdetét veszi a konkrét csúcsmászás - még messze van! Addig bármi történhet, de nagyon bízok a jó szerencsében! Úgy érzem, a felkészülésemen és az expedíció eddigi heteibe fektetett munkán nem múlhat a siker! Szerencsés vagyok, hogy a Családom és Barátaim, támogató Partnereim, sőt, egy egész ország mellettem áll! Úgy érzem, mindenkiért mászok most! Készen állok!" - nyilatkozta indulása előtt a hegymászó.



A csúcsmászó kör a tervek szerint zajlott. Suhajda május 21-én elérte a 6400 méteren lévő 2-es tábort, majd 22-én a 7200 méteren lévő 3-as táborban éjszakázott. Innen május 23-án kora hajnalban mászott fel a 7950 méteren lévő 4-es táborba, ahol felállította egyszemélyes sátrát, és a késő délutánt hóolvasztással, folyadékpótlással töltötte.



A csúcsra 23-án este, nepáli idő szerint 21:05-kor indult el, tökéletes időjárási körülmények között. Rajta kívül még több tucatnyi, pótlólagos oxigénnel mozgó, serpa hegyivezetők segítségére támaszkodó mászó mozgott a hegyen. A hegymászó GPS nyomkövetője a beállított tízperces intervallumok helyett csak szórványosan küldött jeleket, esetenként akár négy órán át nem érkezett friss pozíció-meghatározás. Műholdas telefonján azonban kétszer is bejelentkezett. Először nepáli idő szerint 24-én 08:00 órakor, az ún. Balcony tetejéről, 8450 méterről hívta az itthoni háttércsapatot. Lassan, de stabilan haladt. Másodszor a Déli-csúcs lábától, 8630 méterről telefonált, nepáli idő szerint 13:30-kor. Itt elmondta, hogy fizikailag jól van, de a mászás nehéz, és hogy elég késő van. Ugyanakkor határozottan teljesíthetőnek tartotta a csúcs elérését és a 4-es táborba történő biztonságos visszatérést. Hangkapcsolat ezután már nem jött létre a mászóval. Négy órával később a nyomkövetője 8720 méterről küldött jelet. Az eltelt időből és a magasságból nem lehetett egyértelmű következtetést levonni Szilárd haladására, irányára vonatkozóan. A legközelebbi jel azonban két órával később, nepáli idő szerint 19:30-kor, még magasabbról, 8795 méterről érkezett. Ez a Hillary-lépcső magassága. A csúcs innen mindössze 53 méter szintkülönbségre, a mászó addigi mozgása alapján körülbelül másfél órányi mászásra van. Ez volt az utolsó lokáció, a jeladó több pozíciót nem küldött. A műholdas jeladója alapján a legnagyobb elért magassága 8795 méter volt. Azt nem tudjuk, hogy Suhajda elérte-e a csúcsot, de azt egyértelműen kimondhatjuk, hogy ő az a hegymászó, aki "tiszta mászással" eddig a magyarok közül a legmagasabbra jutott a Mount Everesten. Teljesítménye ilyen értelemben egyedülálló.

Az Everest palack nélküli megmászása világviszonylatban is kiemelkedő teljesítmény. Az elmúlt 45 évben - mióta Reinhold Messner és Peter Habeler bebizonyították, hogy a feladat lehetséges és túlélhető - olyan kiváló magyar alpinisták próbálták elérni a csúcsot oxigénpalack nélkül, mint Várkonyi László, Klein Dávid vagy a legendás Erőss Zsolt. A statisztikák szerint a sikeres megmászások 2%-a történik oxigénpalack nélkül: még kisebb számot jelent azon mászók szűk csoportja, akik serpa asszisztenciát sem vettek igénybe.



A háttércsapat még aznap este felvette a kapcsolatot a hegymászó alaptábori logisztikáját biztosító expedíciószervező ügynökséggel, hogy előkészítse a vélhetően fáradt mászó támogatását. Ezután minden, a hegyen még fent lévő expedíciós ügynökséggel kapcsolatba léptek és megfeszített erővel kezdtek azon dolgozni, hogy Suhajda Szilárdot felkutassák és biztonságban lehozzák. Bíztak abban, hogy Szilárd önerőből le tud ereszkedni a Déli-nyereg 8050 méteres magasságára.



A hazai háttércsapat május 25-én reggel értesült róla, hogy Szilárd körülbelül 8780 méteren, a Hillary-lépcső aljában van. Az őt észlelő csapat elmondta: ruházata alapján egyértelműen beazonosítható volt. Amikor elhaladtak mellette életjeleket mutatott, de fagyási sérülések nyomai és a magashegyi agyödéma jelei látszottak rajta.



A háttércsapat az esti órákban megállapodott a Szilárd alaptábori hátterét biztosító nepáli ügynökséggel abban, hogy 26-án reggel megkísérelnek helikopterrel felrepülni olyan magasságba, ahonnan láthatják Szilárdot. Ezzel egy időben három serpát elindítanak Szilárdért, akik optimális esetben már május 26-án, a késői órákban felérhetnek hozzá.



"A realitást nézve már nagyon kis esélye van annak, hogy Szilárdot életben találják abban a magasságban, azonban én teljes mértékig bízom Szilárdban és hiszek a csodákban." - mondta Legindi Tímea az expedíció kommunikációs munkatársa, aki nem csak Szilárd egyszemélyes háttércsapatát alkotja, hanem a mindennapokban is szerető társa, felesége.