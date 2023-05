Sport

Férfi kézilabda Eb - Izland, Szerbia és Montenegró a magyar csoportban

A magyar férfi kézilabda-válogatott Izlanddal, Szerbiával és Montenegróval került azonos csoportba a januári, németországi Európa-bajnokság szerdai sorsolásán.



A düsseldorfi eseményen elhangzott, hogy a magyar érdekeltségű C csoportnak München ad otthont.



A magyar csapat öt győzelemmel és egy vereséggel csoportelsőként jutott tovább a selejtezőből, ezért a sorsoláson a második kalapban szerepelt, és végül a hat közül a legkiegyensúlyozottabb négyesbe került.



A tornára január 10. és 28. között kerül sor. A csoportok első két-két helyezettje jut a középdöntőbe, ahova magával viszi a másik továbbjutó csapat elleni eredményét. A középdöntő-csoportoknak Köln (A-B-C-ág) és Hamburg (D-E-F-ág) ad otthont, az elődöntőket, a helyosztókat és a döntőt pedig Kölnben játsszák.



Ez lesz a 16. férfi kontinenstorna, és a 14., amelyen a magyar válogatott is részt vesz. Eddigi legjobb eredménye az 1998-as hatodik helyezés, a legrosszabb pedig a legutóbbi, tavaly januári 15. hely.



A magyarok a három ellenfelük közül legutóbb Izlanddal találkoztak: a januári világbajnokságon az északi szigetország legjobbjai hat góllal is vezettek, végül azonban Lékai Mátéék győztek 30-28-ra.



"Nem lennék őszinte, ha azt mondanám, hogy örültem, hiszen lehetne egy picivel könnyebb is a helyzetünk" - nyilatkozta Mikler Roland csapatkapitány a sorsolás után az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette, a kézilabdában az Európa-bajnokság az elsőszámú és legnehezebb világverseny, tehát benne volt a pakliban, hogy nagyon nehéz csoportba kerülnek a magyarok. A bajnoki címvédő Szeged kapusa megjegyezte, ellenfeleiknek rendkívül fontos lesz ez a torna az olimpiai selejtezős helyek elérése miatt, ezért biztosan mindent megtesznek, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el.



Mivel a magyarok a világbajnoki negyeddöntős szereplésükkel már kijutottak a jövő tavaszi ötkarikás selejtezőre, a kontinenstorna nagyon komoly és nagyon jó erőfelmérő lehet a válogatott számára.



"Biztos vagyok benne, hogy bármilyen eredmények születnek, csak a csapat és a fejlődésünk javát szolgálja majd" - nyilatkozta a 238-szoros válogatott Mikler.



A csoportbeosztás:

A csoport (Düsseldorf, Berlin): Németország, Franciaország, Észak-Macedónia, Svájc

B csoport (Mannheim): Horvátország, Spanyolország, Ausztria, Románia

C csoport (München): Izland, Magyarország, Szerbia, Montenegró

D csoport (Berlin): Norvégia, Szlovénia, Lengyelország, Feröer-szigetek

E csoport (Mannheim): Svédország, Hollandia, Bosznia-Hercegovina, Georgia

F csoport (München): Dánia, Portugália, Csehország, Görögország