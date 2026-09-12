Női téma

Férfi egyházi vezetők is beleszólnak a szívhangrendeletbe

Újabb fordulatot vett a nők reproduktív jogairól szóló vita, miután az egészségügyi tárca az egyházak képviselőivel is tárgyalóasztalhoz ült. 2026.09.12 13:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lezárultak az Egészségügyi Minisztérium személyes egyeztetései a szívhangrendeletről, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres terhességmegszakítás szabályozásáról. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a tárgyalásokba az egyházak vezetőit is bevonták.



Az ügy azért váltott ki komoly vitát, mert korábban 18, női reproduktív egészséggel és jogokkal foglalkozó civil szervezetnek külön levélben kellett kérnie a minisztériumtól, hogy őket is vonják be a szívhangrendeletről szóló egyeztetésbe. A tárca végül meghívta a szervezeteket, és július végén velük is tárgyalt.



A civilek már akkor arra figyelmeztettek, hogy a szabályozás közvetlenül a nők egészségét, méltóságát és önrendelkezését érinti, ezért szerintük elfogadhatatlan lenne úgy dönteni róla, hogy az érintetteket képviselő szervezetek véleménye nem jelenik meg.



Az egyházak bevonása ugyanakkor újabb kérdést vet fel: milyen szerepet kell kapniuk vallási szereplőknek olyan egészségügyi szabályok kialakításában, amelyek terhességről, fogamzásgátlásról és terhességmegszakításról rendelkeznek.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábban egyértelművé tette saját álláspontját: szerintük az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. A tárca ezt az álláspontot is figyelembe veszi az egyeztetések során.



A kritikusok szerint azonban az állam feladata nem valamely vallási erkölcsi álláspont érvényesítése, hanem a betegek egészségének, emberi méltóságának és önrendelkezési jogának garantálása.



Különösen érzékennyé teszi a helyzetet, hogy miközben a nőjogi szervezeteknek kezdetben külön kellett kérniük a részvételt, az egyházak önálló szereplőként kerültek be a társadalmi egyeztetésbe.



Hegedűs Zsolt szerint a minisztérium most a társadalmi egyeztetések tapasztalatait, a szakmai bizonyítékokat és az etikai szempontokat együtt értékeli, és ezek alapján alakítja ki álláspontját a következő hetekben.



A vita tehát már messze nem pusztán a szívhangrendeletről szól. Arról is, hogy egy nő saját testét érintő egészségügyi döntéseiben végül kinek a véleménye számít: az orvosé, az államé, az egyházé – vagy elsősorban magáé a nőé.