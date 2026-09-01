Elképesztő!

Világ körüli útra vitték gyermekeiket, mielőtt elveszítik a látásukat

Három gyermeküknél ugyanazt a gyógyíthatatlan genetikai betegséget diagnosztizálták. A kanadai szülők úgy döntöttek, amíg még látnak, megmutatják nekik a világot. 2026.09.01 06:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Edith Lemay és Sébastien Pelletier négy gyermekükkel élnek a kanadai Montrealban. Családjuk élete akkor változott meg, amikor legidősebb lányuknál, Miánál retinitis pigmentosát diagnosztizáltak. A ritka, örökletes szembetegség fokozatos látásromlással jár, jelenleg pedig nincs rá gyógymód.



Néhány évvel később kiderült, hogy két kisebb fiú, Colin és Laurent is ugyanebben a betegségben szenved. A negyedik gyermek, Léo nem érintett.



Az orvosok nem tudták megmondani, milyen gyorsan romlik majd a három gyermek látása, arra azonban figyelmeztették a családot, hogy várhatóan középkorukra teljesen elveszítik azt.



A szülők először arra gondoltak, hogy könyvek segítségével próbálnak minél több vizuális emléket adni gyermekeiknek. Megmutatják nekik, hogyan néz ki egy zsiráf, egy elefánt vagy a világ más tájain élő állatok.



Aztán feltették maguknak a kérdést: miért csak könyvben lássák mindezt?



Úgy döntöttek, amíg gyermekeik látása lehetővé teszi, valóban megmutatják nekik a világot.



2022 márciusában a hatfős család útnak indult. Első úti céljuk Namíbia volt, majd csaknem egy éven keresztül járták a világot, hogy a gyerekek minél több tájat, állatot, embert és kultúrát saját szemükkel láthassanak.



Utazásukat találóan a Plein Les Yeux, vagyis nagyjából „Tele a szemünk” néven dokumentálták.



A család végül 2023 áprilisában tért vissza Québecbe. Lemay később arról beszélt, hogy bár gyermekeik betegsége súlyos teher, megpróbálnak másként tekinteni a helyzetükre.



„Mindig fennáll annak az esélye, hogy történik valami a gyermekeddel. Legalább mi látjuk, mi közeledik. Van időnk felkészülni rá, és bizonyos értelemben ez áldás” – fogalmazott.



A különleges családi utazásból később dokumentumfilm is készült. A National Geographic Blink című alkotása azt az egy évet követi végig, amelyben egy apa és egy anya megpróbálta megtölteni gyermekei vizuális emlékezetét mindazzal, amit csak megmutathat nekik a világ.



Mert vannak emlékek, amelyeket akkor is magunkkal vihetünk, amikor már nem láthatjuk őket.