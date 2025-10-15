Bántalmazás

A férfi, aki megölte 14 éves lánya erőszaktevőjét, seriffnek állna

Egy arkansasi apa, aki a vád szerint megölte lánya erőszaktevőjét, most seriffként indul, hogy – ahogyan ő fogalmaz – „visszaadja a közösségnek a bizalmat és a biztonságot”. Története egyszerre szól fájdalomról, igazságérzetről és arról, hogy mit jelent szülőként tehetetlenül szembenézni a rendszer hibáival.



Aaron Spencer, az amerikai hadsereg veteránja, az utóbbi hónapokban az Egyesült Államok egyik legmegosztóbb figurájává vált. A 37 éves férfi ellen másodfokú gyilkosság vádjával indult eljárás, miután 2024 októberében lelőtte Michael Foslert, azt a 67 éves férfit, akit azzal gyanúsítottak, hogy szexuálisan bántalmazta Spencer 14 éves lányát. Foslert korábban óvadék ellenében szabadon engedték, és a rendőrségi jelentés szerint a tragédia napján egy autóban találták a lánnyal – ismét.



Spencer vallomása szerint felszólította Foslert, hogy szálljon ki a járműből, mire az férfi rátámadt. „Nem volt választásom” – mondta később a nyomozóknak. Az ügyet azóta az egész ország figyelemmel kíséri, hiszen a határon húzódik a kérdés: hol ér véget az önvédelem, és hol kezdődik az igazságszolgáltatás saját kezű átvétele?



A férfi most, kevesebb mint egy évvel az eset után, úgy döntött, hogy elindul Lonoke megye seriffválasztásán. Egy Facebook-videóban jelentette be indulását, amelyet néhány nap alatt több ezren osztottak meg.

„Apaként cselekedtem, amikor a rendszer cserbenhagyott” – mondta a videóban, amelyben egyszerre látszik a megtört ember fájdalma és a katona határozottsága. „Láttam, hogyan bukik el a rendfenntartás és az igazságszolgáltatás azok előtt, akiket védeniük kellene. Nem akarom, hogy más családok is ezt éljék át.”



Spencer hangsúlyozta, hogy kampánya nem róla szól, hanem „minden szülőről, szomszédról és családról, akik biztonságra vágynak otthonaikban és közösségükben”. Azt ígéri, seriffként helyreállítaná a bizalmat a hatóság és az állampolgárok között, és olyan rendőrséget építene, amely „nem elfordul, hanem közbelép” a bajban lévőkért.



A veterán, aki korábban az amerikai hadsereg 82. légideszant-hadosztályában szolgált, ma már nem fegyverrel, hanem szavakkal próbál harcolni – a közösségi médiában rengetegen álltak mellé. Sokan hősként tekintenek rá, aki „megtette azt, amit bármely apa megtett volna”, mások viszont attól tartanak, hogy kampánya veszélyes precedenst teremt: a törvény helyett az érzelem uralja az igazságszolgáltatást.



A bírósági tárgyalása 2026 januárjában kezdődik, a seriffválasztást pedig novemberre tűzték ki. A jelenlegi seriff, Jeff Staley újra indul a posztért, de Spencer egyre több támogatót szerez – nemcsak politikai, hanem morális értelemben is. Az ő története ugyanis túlmutat a büntetőeljárás határain: az emberekben egy mélyebb kérdést ébreszt.



Mihez kezd az, aki látja, hogy a rendszer cserbenhagyja a gyermekét? Hogyan őrizhető meg a törvénybe vetett hit, ha az nem nyújt védelmet a legkiszolgáltatottabbaknak? Aaron Spencer ügye sokak számára ezekről a dilemmákról szól – arról a törékeny határról, amely elválasztja a bosszút az igazságtól, az ösztönös szülői szeretetet a jogállam szabályaitól.



Akár bűnösnek találják, akár felmentik, története már most társadalmi vitát indított az Egyesült Államokban. És miközben a bíróság majd kimondja a jogi ítéletet, a közvélemény már most morális ítéletet formál: az apa, aki megvédte a lányát, sokak szemében nem elkövető, hanem áldozat – egy megtört ember, aki a rendszer hibáira próbálta felhívni a figyelmet, mielőtt túl késő lett volna.