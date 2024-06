Erőszak

Uniós bíróság: menekültstátuszra jogosultak azok a nők, akiket a nemek közötti egyenlőség miatt üldöznek

Menekültstátusz kaphatnak azok a menedékkérő nők és lányok, akik "hisznek a nemek közötti egyenlőségben", és emiatt bizonyítottan üldöztetésnek vannak kitéve hazájukban - hozta meg határozatát kedden az luxembourgi székhelyű európai uniós bíróság.



Az ügy két tizenéves iraki lányt érint, akiknek az első menedékjog iránti kérelmét Hollandiában elutasították. Ezt követően újra kérelmet nyújtottak be arra hivatkozva, hogy huzamos hollandiai tartózkodásuk során azonosultak a nyugati társadalomban követett normákkal, értékekkel és magatartásformákkal. Úgy vélik, hogy Irakba való visszatérésük esetén képtelenek lennének megfelelni egy olyan társadalom szabályainak, amely nem biztosít a nők és lányok számára a férfiakéval azonos jogokat, és attól tartanak, hogy Hollandiában formálódott identitásuk miatt üldöztetés fenyegeti őket. Mivel második kérelmüket is elutasították a holland hatóságok, ezért az uniós bírósághoz fordultak jogorvoslatért.



A luxembourgi testület keddi határozatában megállapította, hogy azok a nők és lányok, akik "azonosulnak a nők és férfiak közötti egyenlőség alapvető értékével", jogosultak menekültstátuszra, ha a hazájukban uralkodó körülmények olyanok, hogy emiatt üldözötteké válnának.



Az uniós törvényszék azt is kimondta, hogy egy uniós tagállamban való hosszú tartózkodást - különösen, ha az egybeesik a kiskorú kérelmező identitásképző életszakaszának időszakával - figyelembe kell venni annak megállapításakor, hogy a nyugati értékek elfogadása miatt üldöztetés fenyegeti-e őket.



A bírósági döntésben hozzáteszik: ha a menedékkérő kiskorú, a nemzeti hatóságoknak - a kérelem megalapozottságának egyedi vizsgálata keretében - mindenképpen figyelembe kell venniük a kérelmező mindenekfelett álló érdekét.