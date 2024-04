Tech

Meghirdették a világ első szépségversenyét mesterséges intelligenciával készült modellek számára

Az AI által generált influencerek mögött álló alkotók pénzdíjért versenyeznek a világ első, kizárólag digitálisan előállított hölgyeknek szóló online szépségversenyén.



A "Miss AI" elnevezésű eseményt a World AI Creator Awards (WAICA) szervezi a Fanvue-val - egy OnlyFans-szerű előfizetéses platformmal - együttműködve, amely már számos virtuális modellnek ad otthont, köztük olyanoknak is, akik felnőtt tartalmakat kínálnak.



A Miss AI koronát remélő digitális versenyzőket szépségük, a mögöttes technológia, valamint a közösségi média vonzerejük alapján fogják megítélni - olvasható a WAICA hivatalos honlapján. A mesterséges intelligencia alkotóinak "közösségi médiaerejét" is értékelik a rajongókkal való elkötelezettségük, a közönségnövekedés mértéke és a közösségi médiaplatformok, például az Instagram kihasználásának képessége alapján.



"Osztjuk azt az elképzelést, hogy a WAICA a mesterséges intelligencia alkotói piacának Oscar-díjátadója legyen" - mondta Will Monanage, a Fanvue társalapítója.



A részvételhez a versenyzőknek egy 100%-ban AI által generált női képet kell beküldeniük, és egy sor kérdésre kell válaszolniuk, hogy hogyan és miért hozták létre a modellt, hány követője van, hogyan monetizálják a tartalmát, mennyi bevétele van, és még a sztereotip szépségverseny kérdését is meg kell válaszolniuk a modell "egyetlen álmáról, hogy jobbá tegye a világot".



Megjegyzik, hogy az alkotók korlátlan számú pályázatot nyújthatnak be a versenyre, amennyiben mindegyik egy másik, mesterséges intelligencia által generált modell.



A koronán kívül a három legjobb győztes Miss AI versenyző mögött álló alkotók összesen több mint 20 000 dolláros díjat kapnak, a győztes pedig 5000 dolláros készpénzt is. A döntősök emellett AI mentorprogramokat, PR-szolgáltatásokat és egyebeket is kiérdemelhetnek.



Ironikus módon az AI versenyzőket az AI által generált zsűri fogja bírálni, nevezetesen Aitana Lopez és Emily Pellegrini, akik mindketten több százezer követőt gyűjtöttek már az Instagramon, és több ezer dollárt kaszáltak azzal, hogy olyan vezető ruhamárkáknak pózoltak, mint a Victoria's Secret és a Guess, és felkeltették a focisták és milliárdosok figyelmét. A mesterséges intelligencia zsűritagjaihoz hús-vér társaik is csatlakoznak: Andrew Bloch vállalkozó és PR-tanácsadó, valamint Sally-Ann Fawcett szépségverseny-történész.



Az első AI influencerek már be is neveztek a szépségversenyre, miután vasárnap megnyíltak a jelentkezések, köztük egy Alba Renai nevű személy, aki nemrég jelentette be 11 ezer Instagram-rajongójának, hogy őt vették fel a "Survivor" heti külön szegmensének első nem emberi műsorvezetőjeként Spanyolországban.



A díjátadó ünnepség pontos időpontja egyelőre nem ismert, de a verseny feltételei szerint a nyereményeket 2024. augusztus 1-jéig adják át és fizetik ki teljes egészében.