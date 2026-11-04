Kultúra

A ChatGPT is besegített az idei Goncourt-díjas regénybe

Philippe Jaenada, a 2026-os Goncourt-díj nyertese elárulta, hogy három alkalommal is használta a ChatGPT-t díjnyertes regényének megírásakor, sőt egy mesterséges intelligencia által generált mondatot is elrejtett a könyvben. 2026.11.04 10:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újra fellángolt a vita a mesterséges intelligencia irodalmi felhasználásáról Franciaországban, miután Philippe Jaenada, a legrangosabb francia irodalmi elismerésnek számító Goncourt-díj idei nyertese beszélt arról, hogyan alkalmazta a ChatGPT-t alkotói munkája során.



A 62 éves író november 3-án vehette át az elismerést L’Inconnue du quai de Javel című regényéért, amely egy 1949-ben meggyilkolt fiatal nő máig megoldatlan ügyét dolgozza fel. Másnap a France Inter rádióban elmondta, hogy három alkalommal fordult a mesterséges intelligenciához.



Egyszer kutatási célokra használta a technológiát, máskor a ChatGPT technikai kérdésekre adott abszurd válaszait akarta kifigurázni. A harmadik alkalommal pedig egy teljes, mesterséges intelligencia által megfogalmazott mondatot illesztett a regényébe, hogy játékra hívja az olvasókat.



A rejtett mondatot egyelőre nem hozta nyilvánosságra, bár a Goncourt-díj zsűritagjainak már elárulta, hol található.



A történet különösen érzékeny időszakban került ismét elő. Néhány héttel korábban a kanadai–haiti Thélyson Orélien C’était ça ou mourir című regényét kizárták a Goncourt-díj válogatásából, miután felmerült a gyanú, hogy a szerző jelentős mértékben mesterséges intelligenciát használt a szöveg elkészítéséhez. Az ügyet plágiumgyanú is kísérte, az író korábbi kiadója pedig megszakította vele az együttműködést.



Jaenada esete azonban lényegesen különbözik ettől. A mesterséges intelligencia használatát ugyanis nem titkolta el: már az augusztusban megjelent regény 237–240. oldalán is beszámolt arról, hogyan fordult a ChatGPT-hez és a Claude-hoz kutatás közben. A könyvben azt is jelezte, hogy elrejtett egy MI által írt mondatot. A rádióinterjú tehát nem egy korábban eltitkolt gyakorlat leleplezése volt.



Az író szerint a mesterséges intelligencia jelenlétét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Úgy véli, az új technológiát meg kell tanulni használni, de nem szabad megengedni, hogy átvegye az alkotó szerepét.



A két ügy közötti különbség az irodalmi világ egyik legfontosabb kérdésére világít rá: hol húzódik a határ a mesterséges intelligencia alkotást segítő felhasználása és a szerzői munka gépekre történő átruházása között?



Forrás: France Inter, Euronews, AFP, 20 Minutes – 2026. november 4.