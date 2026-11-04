Kultúra

Egyetlen nap alatt 108 buddhista sztúpát emeltek Bhutánban

Mintegy 40 ezer önkéntes mindössze tizenkét óra alatt 108 sztúpa külső szerkezetét építette fel Bhutánban, a Buddha mennyei világból való visszatérését ünneplő Lha Bab Düchen alkalmából. 2026.11.04 06:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Különleges vallási és közösségi esemény zajlott 2026. november 1-jén Bhutánban. A himalájai királyság különböző részeiből érkező mintegy 40 ezer önkéntes egyetlen nap alatt 108 buddhista sztúpa külső szerkezetét állította fel. Az építkezés hajnali két óra körül kezdődött, és délután kettőre fejeződött be.



A beszámoló szerint az egyenként 15 méter magas építmények felállításához országos összefogásra volt szükség. A munkálatokhoz neves tibeti buddhista mesterek is csatlakoztak, akik áldásokkal és felszentelési szertartásokkal kísérték az eseményt.



Az időpont nem véletlen: a Lha Bab Düchen a tibeti buddhizmus egyik jelentős ünnepe, amely Gautama Buddha mennyei világból való visszatérésére emlékezik. A hagyomány szerint Buddha azért tért vissza az emberi világba, hogy folytassa tanításait, miután a mennyei birodalomban édesanyjának és más lényeknek tanította a Dharmát.



A 108-as szám különleges jelentőséggel bír a buddhizmusban. A teljességhez és a spirituális gyakorláshoz kapcsolódik, a buddhista imafüzérek, vagyis málák is hagyományosan 108 szemből állnak.



A sztúpák olyan buddhista szakrális építmények, amelyek a megvilágosodást és Buddha tanításait jelképezik, gyakran ereklyék elhelyezésére is szolgálnak.



Bhután királyának szándéka szerint az országos építkezés a Három Drágaságnak – Buddhának, a Dharmának és a Szanghának – felajánlott közös tiszteletadás, egyúttal ima valamennyi érző lény jólétéért és a világbékéért.



A kezdeményezés így nem pusztán építészeti teljesítmény, hanem vallási és közösségi esemény is, amelyben több tízezer ember vett részt egy közös spirituális cél érdekében.



Forrás: Khenpo Sodargye Rinpocse 2026. november 3-án közzétett Weibo-bejegyzésének angol fordítása. A közölt adatok az eredeti beszámolón alapulnak; független megerősítésük nem történt meg. A beszámoló a sztúpák külső szerkezetének elkészültéről, nem a teljes építkezés befejezéséről szól.