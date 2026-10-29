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Meghalt Patrick Stewart, a Star Trek legendás kapitánya

Nyolcvanhat éves korában elhunyt Sir Patrick Stewart brit színész, akit világszerte a Star Trek Jean-Luc Picard kapitányaként és az X-Men-filmek X professzoraként ismertek. 2026.10.29 20:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Október 28-án, szerda este Los Angeles-i otthonában meghalt Patrick Stewart, a brit színjátszás egyik legismertebb alakja – számolt be a CNN a színész szóvivőjének, Kelly Bush Novaknak a közleménye alapján.



A család tájékoztatása szerint a 86 éves művész Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött. Utolsó időszakát otthonában töltötte, szerettei körében.



Stewart 1940-ben született az angliai Mirfieldben. Már gyermekkorában érdeklődni kezdett a színjátszás iránt, később pedig a brit színházi élet egyik meghatározó szereplőjévé vált. 1966-ban csatlakozott a Royal Shakespeare Company társulatához, ahol több mint másfél évtizeden át játszott klasszikus Shakespeare-darabokban.



A világhírt azonban egy egészen más műfaj hozta meg számára. 1987-ben megkapta Jean-Luc Picard kapitány szerepét a Star Trek: Az új nemzedék című sorozatban. A hét évadon át futó produkció a sci-fi történetének egyik meghatározó televíziós alkotásává vált.



Stewart később több mozifilmben is visszatért Picard szerepéhez, majd 2020 és 2023 között a Star Trek: Picard című sorozatban ismét magára öltötte a legendás kapitány egyenruháját.



A színész másik ikonikus alakítása Charles Xavier professzor volt az X-Men-filmekben. A telepatikus képességekkel rendelkező mutánsvezetőt először 2000-ben formálta meg, és a szerep évtizedeken át elkísérte pályafutását.



Az X-Men forgatásán kötött szoros barátságot Ian McKellennel, aki Magnetót alakította. Kapcsolatuk a magánéletben is meghatározó maradt, olyannyira, hogy McKellen vezette Stewart és Sunny Ozell 2013-as esküvői szertartását.



A színész munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták. Három Laurence Olivier-díjat nyert, 2010-ben pedig II. Erzsébet brit királynő lovaggá ütötte a színművészetért végzett munkájáért.



Stewart idős korában is aktívan dolgozott. Az American Dad! animációs sorozatban több mint húsz éven át kölcsönözte hangját Avery Bullock CIA-igazgatónak, és ismét elvállalta X professzor szerepét a Bosszúállók: Ítéletnap című Marvel-filmben.



Halálhírére William Shatner, az eredeti Star Trek-sorozat Kirk kapitánya is megemlékezett róla, barátként, kollégaként és kivételes színészként búcsúzva tőle. A Marvel szintén részvétét fejezte ki.



Stewart korábban nyíltan beszélt nehéz gyermekkoráról és a családon belüli erőszakról. Elmondása szerint a színpad menedéket jelentett számára, ahol más emberek bőrébe bújva kiszakadhatott otthoni környezetéből.



A fiatal színészeknek adott egyik utolsó tanácsa is ezt a bátorságot tükrözte: higgyenek önmagukban, merjenek kockázatot vállalni, és ne mindig a biztonságos utat válasszák.



Patrick Stewart több mint hat évtizedes pályafutása során a klasszikus színháztól a tudományos-fantasztikus filmekig számos műfajban maradandót alkotott. Jean-Luc Picard kapitány alakítása pedig generációk számára tette felejthetetlenné.