Gyász
Meghalt Patrick Stewart, a Star Trek legendás kapitánya
Nyolcvanhat éves korában elhunyt Sir Patrick Stewart brit színész, akit világszerte a Star Trek Jean-Luc Picard kapitányaként és az X-Men-filmek X professzoraként ismertek.2026.10.29 20:53ma.hu
Október 28-án, szerda este Los Angeles-i otthonában meghalt Patrick Stewart, a brit színjátszás egyik legismertebb alakja – számolt be a CNN a színész szóvivőjének, Kelly Bush Novaknak a közleménye alapján.
A család tájékoztatása szerint a 86 éves művész Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött. Utolsó időszakát otthonában töltötte, szerettei körében.
Stewart 1940-ben született az angliai Mirfieldben. Már gyermekkorában érdeklődni kezdett a színjátszás iránt, később pedig a brit színházi élet egyik meghatározó szereplőjévé vált. 1966-ban csatlakozott a Royal Shakespeare Company társulatához, ahol több mint másfél évtizeden át játszott klasszikus Shakespeare-darabokban.
A világhírt azonban egy egészen más műfaj hozta meg számára. 1987-ben megkapta Jean-Luc Picard kapitány szerepét a Star Trek: Az új nemzedék című sorozatban. A hét évadon át futó produkció a sci-fi történetének egyik meghatározó televíziós alkotásává vált.
Stewart később több mozifilmben is visszatért Picard szerepéhez, majd 2020 és 2023 között a Star Trek: Picard című sorozatban ismét magára öltötte a legendás kapitány egyenruháját.
A színész másik ikonikus alakítása Charles Xavier professzor volt az X-Men-filmekben. A telepatikus képességekkel rendelkező mutánsvezetőt először 2000-ben formálta meg, és a szerep évtizedeken át elkísérte pályafutását.
Az X-Men forgatásán kötött szoros barátságot Ian McKellennel, aki Magnetót alakította. Kapcsolatuk a magánéletben is meghatározó maradt, olyannyira, hogy McKellen vezette Stewart és Sunny Ozell 2013-as esküvői szertartását.
A színész munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták. Három Laurence Olivier-díjat nyert, 2010-ben pedig II. Erzsébet brit királynő lovaggá ütötte a színművészetért végzett munkájáért.
Stewart idős korában is aktívan dolgozott. Az American Dad! animációs sorozatban több mint húsz éven át kölcsönözte hangját Avery Bullock CIA-igazgatónak, és ismét elvállalta X professzor szerepét a Bosszúállók: Ítéletnap című Marvel-filmben.
Halálhírére William Shatner, az eredeti Star Trek-sorozat Kirk kapitánya is megemlékezett róla, barátként, kollégaként és kivételes színészként búcsúzva tőle. A Marvel szintén részvétét fejezte ki.
Stewart korábban nyíltan beszélt nehéz gyermekkoráról és a családon belüli erőszakról. Elmondása szerint a színpad menedéket jelentett számára, ahol más emberek bőrébe bújva kiszakadhatott otthoni környezetéből.
A fiatal színészeknek adott egyik utolsó tanácsa is ezt a bátorságot tükrözte: higgyenek önmagukban, merjenek kockázatot vállalni, és ne mindig a biztonságos utat válasszák.
Patrick Stewart több mint hat évtizedes pályafutása során a klasszikus színháztól a tudományos-fantasztikus filmekig számos műfajban maradandót alkotott. Jean-Luc Picard kapitány alakítása pedig generációk számára tette felejthetetlenné.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:42 Lángok csaptak fel egy budapesti szórakozóhelyen
- 20:53 Meghalt Patrick Stewart, a Star Trek legendás kapitánya
- 18:44 Felkészült és bátor büntetőjogi ügyvédet keres az a nő, akinek férjét folyóba kergették és megfulladt
- 16:59 Mégis fogadta Rubio Orbán Anitát - két megállapodást is aláírtak
- 14:16 Rosszul lett a THC-s e-cigitől, a GDPR ellenére ráhívta a kórház a rendőrséget a makói fiatalra
- 12:08 Kilencmilliárd forint a páncélszekrényben? Seszták Miklós vagyonán döbbent meg Fekete-Győr
- 10:01 Új törvény jöhet a devizahitelesek ügyében
Bréking: megérkezett a Sziget nagyszínpad hiányzó headlinere
Augusztus 15-én a globális klub- és fesztiválkultúra egyik legnagyobb hatású figurája, Skrillex lép fel a Szabadság Szigetén.
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06