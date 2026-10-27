Állatvédelem

Hazatérnek az elhunyt kedvencek lelkei - egy megható mexikói hagyomány

Mexikóban október 27-én azokra a háziállatokra emlékeznek, amelyek már nincsenek velünk. A halottak napi hagyományokhoz kapcsolódó hiedelem szerint ezen a napon szeretett kedvenceink lelkei visszatérhetnek egykori otthonukba.

2026.10.27 10:27ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A mexikói halottak napja, a Día de Muertos nemcsak az elhunyt családtagokról szól. Az ünnepkör egyik újabban elterjedt szokása szerint október 27-én azokra a kutyákra, macskákra és más háziállatokra emlékeznek, amelyek életük során családtaggá váltak.

A hiedelem szerint ezen a napon a már elhunyt kedvencek lelkei hazalátogathatnak azokhoz, akik egykor szerették és gondoskodtak róluk.

A megemlékezés fontos jelképe a narancssárga bársonyvirág, a cempasúchil, amelynek élénk színe és jellegzetes illata a hagyomány szerint segít az elhunyt lelkeknek megtalálni a hazavezető utat.

Sokan ezért virágszirmokkal jelölik ki az utat, gyertyát gyújtanak, és egy kis emlékhelyet készítenek kedvencük fényképével, játékával, nyakörvével vagy egykori kedvenc eledelével.

A szokás a mexikói halottak napi oltárállítás, az ofrenda hagyományához kapcsolódik, amelynek célja, hogy az élők szeretettel fogadják visszatérő szeretteik lelkét.

Bár az október 27-i állatokról való megemlékezés nem tartozik a Día de Muertos mindenütt egységesen követett, ősi szertartásai közé, az utóbbi években egyre népszerűbbé vált.

A hagyomány különösen azok számára lehet megható, akik már elveszítették négylábú társukat. Egy fénykép, egy régi játék vagy egy gyertya ilyenkor újra felidézheti a közösen eltöltött éveket.

Mert bár a kedvenceink élete sokszor rövidebb a miénknél, a hozzájuk fűződő emlékek és a szeretet, amelyet adtak, jóval tovább velünk maradnak.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Belépés és regisztráció

ma.hu legfrissebb hírei:

Bréking: megérkezett a Sziget nagyszínpad hiányzó headlinere

Augusztus 15-én a globális klub- és fesztiválkultúra egyik legnagyobb hatású figurája, Skrillex lép fel a Szabadság Szigetén.

top cikkek:

top fórum témák:

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.