Állatvédelem
Hazatérnek az elhunyt kedvencek lelkei - egy megható mexikói hagyomány
Mexikóban október 27-én azokra a háziállatokra emlékeznek, amelyek már nincsenek velünk. A halottak napi hagyományokhoz kapcsolódó hiedelem szerint ezen a napon szeretett kedvenceink lelkei visszatérhetnek egykori otthonukba.2026.10.27 10:27ma.hu
A mexikói halottak napja, a Día de Muertos nemcsak az elhunyt családtagokról szól. Az ünnepkör egyik újabban elterjedt szokása szerint október 27-én azokra a kutyákra, macskákra és más háziállatokra emlékeznek, amelyek életük során családtaggá váltak.
A hiedelem szerint ezen a napon a már elhunyt kedvencek lelkei hazalátogathatnak azokhoz, akik egykor szerették és gondoskodtak róluk.
A megemlékezés fontos jelképe a narancssárga bársonyvirág, a cempasúchil, amelynek élénk színe és jellegzetes illata a hagyomány szerint segít az elhunyt lelkeknek megtalálni a hazavezető utat.
Sokan ezért virágszirmokkal jelölik ki az utat, gyertyát gyújtanak, és egy kis emlékhelyet készítenek kedvencük fényképével, játékával, nyakörvével vagy egykori kedvenc eledelével.
A szokás a mexikói halottak napi oltárállítás, az ofrenda hagyományához kapcsolódik, amelynek célja, hogy az élők szeretettel fogadják visszatérő szeretteik lelkét.
Bár az október 27-i állatokról való megemlékezés nem tartozik a Día de Muertos mindenütt egységesen követett, ősi szertartásai közé, az utóbbi években egyre népszerűbbé vált.
A hagyomány különösen azok számára lehet megható, akik már elveszítették négylábú társukat. Egy fénykép, egy régi játék vagy egy gyertya ilyenkor újra felidézheti a közösen eltöltött éveket.
Mert bár a kedvenceink élete sokszor rövidebb a miénknél, a hozzájuk fűződő emlékek és a szeretet, amelyet adtak, jóval tovább velünk maradnak.
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