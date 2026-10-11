Vallás

Tüdőműtét vár XIV. Leó pápára

Váratlan bejelentést tett XIV. Leó pápa a vasárnapi Úrangyala-imádságon: az orvosok elváltozást találtak a tüdejében, amelyet a következő napokban műtéti úton távolítanak el. A Szentatya a hívek imáit kérte. 2026.10.11 12:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

XIV. Leó pápa október 11-én, vasárnap személyesen tájékoztatta a Szent Péter téren összegyűlt híveket arról, hogy hamarosan műtéti beavatkozáson esik át.



A katolikus egyházfő elmondta, hogy a közelmúltban elvégzett orvosi vizsgálatok során egy jól körülhatárolható göböt fedeztek fel a tüdejében. Az elváltozást nagyon korai stádiumban azonosították, az orvosok azonban annak műtéti eltávolítását javasolták.



A pápa elfogadta a szakemberek tanácsát, a beavatkozást pedig már elő is jegyezték a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban.



„Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Tanácsukat követve ezért úgy döntöttem, hogy alávetem magam a göb eltávolítását célzó műtétnek” – fogalmazott a Szentatya.



A bejelentést követően Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóiroda igazgatója az újságíróknak elmondta, hogy a műtétet a hét első napjaira tervezik.



A beavatkozást követő felépülés várhatóan körülbelül egy hetet vesz igénybe.



A Szentszék egyelőre nem közölt részletesebb információkat a tüdőben felfedezett elváltozás természetéről, így az sem ismert, hogy pontosan milyen típusú göbről van szó.



XIV. Leó pápa az Úrangyala-imádság végén megköszönte a hívek támogatását, és személyes hangvételű üzenettel fordult hozzájuk:



„Köszönöm lelki közelségeteket, és imáitokra bízom magam.”