Vallás

Tüdőműtét vár XIV. Leó pápára

Váratlan bejelentést tett XIV. Leó pápa a vasárnapi Úrangyala-imádságon: az orvosok elváltozást találtak a tüdejében, amelyet a következő napokban műtéti úton távolítanak el. A Szentatya a hívek imáit kérte.

2026.10.11 12:47ma.hu
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XIV. Leó pápa október 11-én, vasárnap személyesen tájékoztatta a Szent Péter téren összegyűlt híveket arról, hogy hamarosan műtéti beavatkozáson esik át.

A katolikus egyházfő elmondta, hogy a közelmúltban elvégzett orvosi vizsgálatok során egy jól körülhatárolható göböt fedeztek fel a tüdejében. Az elváltozást nagyon korai stádiumban azonosították, az orvosok azonban annak műtéti eltávolítását javasolták.

A pápa elfogadta a szakemberek tanácsát, a beavatkozást pedig már elő is jegyezték a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban.

„Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Tanácsukat követve ezért úgy döntöttem, hogy alávetem magam a göb eltávolítását célzó műtétnek” – fogalmazott a Szentatya.

A bejelentést követően Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóiroda igazgatója az újságíróknak elmondta, hogy a műtétet a hét első napjaira tervezik.

A beavatkozást követő felépülés várhatóan körülbelül egy hetet vesz igénybe.

A Szentszék egyelőre nem közölt részletesebb információkat a tüdőben felfedezett elváltozás természetéről, így az sem ismert, hogy pontosan milyen típusú göbről van szó.

XIV. Leó pápa az Úrangyala-imádság végén megköszönte a hívek támogatását, és személyes hangvételű üzenettel fordult hozzájuk:

„Köszönöm lelki közelségeteket, és imáitokra bízom magam.”

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