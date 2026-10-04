Káresemény
Tarr Zoltán: felbecsülhetetlen értékű veszteség a radostyáni templom leégése
A református templomban és a különálló fa harangtoronyban szombat délután keletkezett tűz.2026.10.04 20:36MTI
Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-oldalán vasárnap az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkárság szakemberének jelentésére hivatkozva.
Leégett a radostyáni református templom
Tarr Zoltán azt írta, nemcsak egy templom égett le Radostyánban: évszázadok pótolhatatlan kulturális és lelki öröksége vált a lángok martalékává. A tűzben elpusztult az Árpád-kori eredetű, műemléki védelem alatt álló református templom, megsemmisült az Európában egyedülálló harangláb és egy rendkívül értékes biblia is - sorolta.
Úgy vélte, nemzedékek hite, emlékezete és áldozatos munkája veszett oda néhány óra alatt. A helyszínen jelenleg is zajlanak az utómunkálatok - jegyezte meg.
A miniszter hangsúlyozta, lélekben a radostyáni gyülekezettel van, egyúttal megköszönte a tűzoltók megfeszített munkáját.
A református templomban és a különálló fa harangtoronyban szombat délután keletkezett tűz. A lángokat a tűzoltók megfékezték, Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az oltás után azt közölte az MTI-vel, hogy a templom és a harangláb teljesen megsemmisült, mindössze az épület falai maradtak meg.
A Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint az 1953 óta műemléki védelem alatt álló, a református közösség által már a 16. század végén használt, mai formáját 1784-ben elnyerő templom különleges értéke a mellette 1762-ben épült, 16 méter magas, hatszögletű barokk fa harangtorony, amely a magyarországi faépítészet ritka, épségben fennmaradt emléke.
A Magyar Református Szeretetszolgálat a honlapján közölte, gyűjtést indít a leégett templom és harangtorony újjáépítésének támogatására.
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