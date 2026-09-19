Kultúra
Külföldi ügynöknek minősítették Andrej Zvjagincev filmrendezőt Moszkvában
Franciaország a francia CG Cinéma és MK Productions gondozásában forgatott Minotauroszt Oscar-díjra jelölte.2026.09.19 16:48MTI
Felvette a külföldi ügynökök nyilvántartásába Andrej Zvjagincev filmrendezőt pénteken az orosz igazságügyi minisztérium.
A tárca honlapján megjelent közlés szerint Zvjagincev "részt vett olyan üzenetek és anyagok elkészítésében, amelyeket külföldi ügynökök, valamint olyan szervezetek számára készítettek, amelyek szerepelnek az Oroszországi Föderáció területén nemkívánatosnak minősített külföldi és nemzetközi szervezetek listáján".
Az idegen ügynökök listájára került még Mihail Seveljov újságíró, Pavel Ivanov politikus, Erzsan Turgumbaj társadalmi aktivista és blogger, valamint az Anarhiszt-35 projekt is. Ugyanakkor az Alaja Bukva és a Neurokognitív Kutatások Intézete Kft-t törölték a nyilvántartásból.
Zvjagincev az egyik legismerteb orosz filmrendező. Az idei cannes-i filmfesztiválon volt a premierje a tíz év kihagyás után elkészült első filmjének, a Minotaurosznak. Az alkotás elnyerte a Nagydíjat, amelynek átvételekor a rendező felszólította Vlagyimir Putyin elnököt, hogy állítsa le az ukrajnai háborút.
Franciaország a francia CG Cinéma és MK Productions gondozásában forgatott Minotauroszt Oscar-díjra jelölte.
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