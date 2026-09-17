Gyász

Meghalt Deák Bill Gyula

Hetvenhét éves korában meghalt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legnagyobb alakja - a legendás énekes egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. 2026.09.17 10:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Elnémult a mikrofon” – ezekkel a szavakkal jelentették be Deák Bill Gyula hivatalos közösségi oldalán, hogy 77 éves korában meghalt a magyar blues legendás énekese.



A közlemény szerint Deák Bill Gyula egy sikeresnek mondott műtéten esett át, ezt követően azonban váratlanul „örökre elaludt”. Halálának további körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.



„Elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon” – búcsúztak tőle.



Deák Bill Gyula évtizedeken keresztül a magyar blues meghatározó alakja volt, jellegzetes, rekedtes hangjával generációk számára vált összetéveszthetetlenné.



A család azt kéri, mindenki adjon nekik időt, hogy feldolgozhassák a veszteséget. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást.