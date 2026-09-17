Gyász
Meghalt Deák Bill Gyula
Hetvenhét éves korában meghalt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legnagyobb alakja - a legendás énekes egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el.2026.09.17 10:10ma.hu
„Elnémult a mikrofon” – ezekkel a szavakkal jelentették be Deák Bill Gyula hivatalos közösségi oldalán, hogy 77 éves korában meghalt a magyar blues legendás énekese.
A közlemény szerint Deák Bill Gyula egy sikeresnek mondott műtéten esett át, ezt követően azonban váratlanul „örökre elaludt”. Halálának további körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.
„Elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon” – búcsúztak tőle.
Deák Bill Gyula évtizedeken keresztül a magyar blues meghatározó alakja volt, jellegzetes, rekedtes hangjával generációk számára vált összetéveszthetetlenné.
A család azt kéri, mindenki adjon nekik időt, hogy feldolgozhassák a veszteséget. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást.
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