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Elhunyt Nádas Péter

Gombosszegi otthonában, szerda reggel elhunyt Nádas Péter, a kortárs magyar és európai irodalom egyik legjelentősebb alkotója.

2026.08.26 12:18ma.hu
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2026. augusztus 26-án, reggel 8 órakor gombosszegi otthonában meghalt Nádas Péter. A Kossuth-díjas író 83 éves volt.

Halálhírét a család kérésére hozták nyilvánosságra. A közleményben egyúttal arra kérték az olvasókat és a sajtó munkatársait, hogy további tájékoztatásig tartsák tiszteletben a hozzátartozók magánéletét, mivel egyelőre nem kívánnak nyilatkozni.

Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten. A kortárs magyar irodalom nemzetközileg is egyik legismertebb szerzőjévé vált, műveit számos nyelvre lefordították.

Legfontosabb alkotásai közé tartozik az Egy családregény vége, az Emlékiratok könyve, valamint monumentális, háromkötetes regénye, a Párhuzamos történetek. Prózája az emberi kapcsolatok, a test, az emlékezet, az identitás és a huszadik századi európai történelem összefüggéseit rendkívüli részletességgel vizsgálta.

Írói munkássága mellett fotográfusként is jelentős életművet hozott létre. Pályája során számos magyar és nemzetközi elismerésben részesült, és hosszú éveken keresztül a Nobel-díj lehetséges várományosai között is emlegették.

Nádas Péter évtizedek óta a Zala vármegyei Gombosszegen élt és dolgozott. Életének utolsó helyszíne is az a település lett, amely szorosan összefonódott kései alkotói korszakával.

A család egyelőre további részleteket nem közölt.

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