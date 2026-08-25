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Meghalt Dolly Parton - 80 éves volt a countryzene legendája

Meghalt Dolly Parton – jelentette a BBC. A legendás amerikai énekesnő, dalszerző és színésznő 80 éves volt.



Parton több mint fél évszázados pályafutása alatt a countryzene határait messze átlépő világsztárrá vált. Olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Jolene, a 9 to 5 és az I Will Always Love You, utóbbit később Whitney Houston tette minden idők egyik legismertebb balladájává.



Halálhírére a szórakoztatóipar legnagyobb alakjai közül is sokan megemlékeztek róla.



Paul McCartney szerint nehéz elképzelni a világot Dolly Parton nélkül. Felidézte első találkozásukat a nashville-i Grand Ole Opryban, és méltatta Parton dalszerzői, énekesi és jótékonysági munkásságát. Különleges megtiszteltetésnek nevezte, hogy Parton később feldolgozta a Beatles Let It Be című dalát.



Jane Fonda, aki Partonnal együtt szerepelt az 1980-as 9 to 5 című filmben, azt írta, lesújtotta barátja halála. Szerinte Parton annyira erőteljes, nagylelkű és játékos személyiség volt, hogy örökre része marad emberek millióinak életének.



Oprah Winfrey úgy fogalmazott: „Nem volt hozzá fogható.” Felidézte, hogy a Tennessee állambeli Smoky Mountains vidékéről származó lány olyan életet álmodott magának, amely végül még annál is nagyobb lett, mint amit valaha elképzelhetett.



Dolly Parton ugyanis nemcsak zenészként hagyott maga után hatalmas örökséget. Üzletasszonyként létrehozta a Dollywood élményparkot, jótékonysági programjai pedig emberek millióit érték el. Különösen ismertté vált gyermekeket támogató könyvprogramja, amely hosszú éveken keresztül ingyenesen juttatott könyveket családokhoz.



Pályafutása során egyszerre tudott countryénekes, popkulturális ikon, színésznő, dalszerző, üzletasszony és filantróp lenni, miközben jellegzetes humorát és öniróniáját is megőrizte.



Oprah Winfrey búcsújának néhány szava talán a legegyszerűbben foglalja össze azt, amit rajongói most világszerte éreznek:



„Fényt hozott, és mindannyian többek lettünk attól, hogy itt volt.”