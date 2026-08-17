Gyász
Tragikus hír Hollywoodból: 36 évesen meghalt Hayden Panettiere
Mindössze 36 éves korában meghalt a Heroes, a Nashville és a Sikoly filmek sztárja, Hayden Panettiere.2026.08.17 06:07ma.hu
Hayden Panettiere halálát képviselője megerősítette az ABC Newsnak, a hírről azóta több nagy amerikai és nemzetközi médium is beszámolt. A színésznő vasárnap, augusztus 16-án hunyt el. Halálának oka egyelőre nem ismert. A TMZ rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a hatóságok vasárnap egy Panettiere-rel kapcsolatos esethez vonultak ki, és vizsgálat indult. Ennél többet egyelőre nem közöltek, ezért a halál körülményeiről megjelent találgatásokat érdemes fenntartással kezelni. Édesapja, Skip Panettiere közleményben búcsúzott lányától. A család egy rendkívüli személyiségként emlékezett rá, aki rengeteg szeretetet és örömöt adott azoknak, akik ismerték, valamint nézők millióinak.
Panettiere gyerekszínészként kezdte pályafutását, majd a 2000-es évek egyik legismertebb fiatal televíziós sztárjává vált. Nemzetközi áttörését a Heroes hozta meg, amelyben a különleges regenerációs képességgel rendelkező Claire Bennetet alakította. Később a Nashville című sorozat Juliette Barnesaként két Golden Globe-jelölést is kapott. A mozivásznon többek között az Emlékezz a titánokra! című filmben szerepelt, a horrorrajongók pedig Kirby Reedként ismerhették a Sikoly 4-ből. Karakteréhez 2023-ban a Sikoly VI-ban is visszatért. Utolsó éveiben Panettiere nyíltan beszélt magánéletének nehéz időszakairól is. Idén májusban jelent meg This Is Me: A Reckoning című memoárja, amelyben gyerekkori sztárságáról és életének küzdelmeiről is írt. Hayden Panettiere augusztus 21-én ünnepelte volna 37. születésnapját.
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