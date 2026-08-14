Kultúra
Tarr Zoltán: átvilágítás indul a Nemzeti Színházban
Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre.2026.08.14 12:26MTI
Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is - közölte Facebook-oldalán pénteken Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
A poszt szerint az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői péntek délelőtt Vidnyánszky Attilát a minisztérium épületében.
Hozzátette: a Nemzeti Színház igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése.
"A magyar kultúra közkincs, amelynek függetlenségéhez átlátható és szakszerű működésre van szükség" - hangsúlyozta Tarr Zoltán.
Azt írta: a beszélgetésen Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre.
"Az állami fenntartású kulturális intézmények közpénzből gazdálkodnak, azok szabályos, felelős és szakmailag megalapozott felhasználása minden magyar ember érdeke" - emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy a vizsgálat eredményeiről később beszámolnak.
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