Kultúra

Tarr Zoltán: átvilágítás indul a Nemzeti Színházban

Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is - közölte Facebook-oldalán pénteken Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.



A poszt szerint az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői péntek délelőtt Vidnyánszky Attilát a minisztérium épületében.



Hozzátette: a Nemzeti Színház igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése.



"A magyar kultúra közkincs, amelynek függetlenségéhez átlátható és szakszerű működésre van szükség" - hangsúlyozta Tarr Zoltán.



Azt írta: a beszélgetésen Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre.



"Az állami fenntartású kulturális intézmények közpénzből gazdálkodnak, azok szabályos, felelős és szakmailag megalapozott felhasználása minden magyar ember érdeke" - emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy a vizsgálat eredményeiről később beszámolnak.