Erőszak
Halálos fenyegetés miatt lemondta erdélyi koncertjét Majka
Az előadó szerint ismeretlen személy életveszélyes üzenetet küldött a privát telefonszámára, ezért a zenekar biztonsági okokból nem utazik Sepsiszentgyörgyre.2026.08.05 10:53ma.hu
Majka közölte, hogy életveszélyes fenyegetés miatt lemondja a Sepsiszentgyörgyre tervezett koncertjét és az ahhoz kapcsolódó erdélyi utazást.
Az előadó Facebook-bejegyzése szerint péntek este 11 óra körül kapott egy SMS-t a privát telefonszámára, amelyben az ismeretlen feladó azt írta, hogy tudják, hol fognak megszállni, melyik biztonsági cég vigyáz a rendezvényre, valamint azt is, milyen útvonalon közlekedik majd a zenekar.
Majka azt állítja, az üzenetben „életveszélyes fenyegetés” is szerepelt, emellett hazaárulónak nevezték.
Az előadó közölte, hogy bár a nyilvános támadásokhoz hozzászokott, azt már nem tartja elfogadhatónak, hogy privát telefonszámán zaklassák. Elmondása szerint ügyvédjük azt tanácsolta, hogy a fenyegetést komolyan kell venni.
A zenész bejelentette, hogy feljelentést tesznek, és megpróbálják kideríteni, kik állnak az üzenet mögött. Hozzátette: amíg a körülmények nem tisztázódnak, sem a koncertet, sem az utazást nem vállalják.
Majka hangsúlyozta, hogy amennyiben a helyzet rendeződik, később szeretnék kárpótolni a közönséget egy új időpontban megtartott koncerttel.
Bejegyzése végén arról írt, hogy sajnálatosnak tartja a közéleti hangulat elmérgesedését, és reményét fejezte ki, hogy a magyar társadalom a jövőben képes lesz politikai megosztottság helyett összefogni. Azt is kiemelte, hogy az ügyben jogi úton kívánnak fellépni.
A történtekkel kapcsolatban egyelőre nem ismert, hogy a fenyegetés ügyében a hatóságok indítottak-e nyomozást.
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