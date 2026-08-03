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Meghalt Szelényi Iván Széchenyi-díjas szociológus

Életének 88. évében hunyt el a nemzetközileg elismert társadalomkutató, a TÁRKI igazgatósági tagja, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar és a nemzetközi szociológiának.

2026.08.03 12:26ma.hu
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A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. közölte, hogy életének 88. évében, hosszú betegség után elhunyt Szelényi Iván, a társaság igazgatósági tagja és a magyar társadalomtudomány egyik legismertebb alakja.

Szelényi Iván nemzetközi tudományos pályafutása során a Yale University Szociológiai és Politikatudományi Tanszékének William Graham Sumner professzor emeritusa volt, emellett a New York University Abu Dhabi Társadalomtudományi Tanszékének alapító dékánjaként és Max Weber professzor emeritusaként is dolgozott.

Tagja volt az American Academy of Arts and Sciences-nek és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt. Tudományos munkásságát számos hazai és nemzetközi kitüntetéssel ismerték el, köztük Széchenyi-díjjal, valamint több egyetem – köztük a Corvinus Egyetem, a Közép-európai Egyetem és a European University Institute – díszdoktori címével.

Korábban a Magyar Szociológiai Társaság elnökeként, illetve az Amerikai Szociológiai Társaság alelnökeként is tevékenykedett.

Nevéhez olyan meghatározó társadalomtudományi művek fűződnek, mint Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, a Városi társadalmi egyenlőtlenségek, a Szocialista vállalkozók, a Kapitalisták nélküli kapitalizmus vagy A kirekesztettség változó formái.

Élete utolsó tudományos munkája a TÁRKI gondozásában jelent meg Mihályi Péter társszerzőségével. A kétkötetes kiadvány a magyar társadalom elmúlt évtizedének folyamatait elemző magyar és angol nyelvű tanulmányokat, valamint interjúkat foglalja össze.

A TÁRKI közleményében úgy fogalmazott: büszkék arra, hogy Szelényi Ivánt hazatérése után, életének utolsó szakaszában munkatársukként és igazgatósági tagjukként tudhatták.

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