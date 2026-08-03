Gyász
Meghalt Szelényi Iván Széchenyi-díjas szociológus
Életének 88. évében hunyt el a nemzetközileg elismert társadalomkutató, a TÁRKI igazgatósági tagja, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar és a nemzetközi szociológiának.2026.08.03 12:26ma.hu
A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. közölte, hogy életének 88. évében, hosszú betegség után elhunyt Szelényi Iván, a társaság igazgatósági tagja és a magyar társadalomtudomány egyik legismertebb alakja.
Szelényi Iván nemzetközi tudományos pályafutása során a Yale University Szociológiai és Politikatudományi Tanszékének William Graham Sumner professzor emeritusa volt, emellett a New York University Abu Dhabi Társadalomtudományi Tanszékének alapító dékánjaként és Max Weber professzor emeritusaként is dolgozott.
Tagja volt az American Academy of Arts and Sciences-nek és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt. Tudományos munkásságát számos hazai és nemzetközi kitüntetéssel ismerték el, köztük Széchenyi-díjjal, valamint több egyetem – köztük a Corvinus Egyetem, a Közép-európai Egyetem és a European University Institute – díszdoktori címével.
Korábban a Magyar Szociológiai Társaság elnökeként, illetve az Amerikai Szociológiai Társaság alelnökeként is tevékenykedett.
Nevéhez olyan meghatározó társadalomtudományi művek fűződnek, mint Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, a Városi társadalmi egyenlőtlenségek, a Szocialista vállalkozók, a Kapitalisták nélküli kapitalizmus vagy A kirekesztettség változó formái.
Élete utolsó tudományos munkája a TÁRKI gondozásában jelent meg Mihályi Péter társszerzőségével. A kétkötetes kiadvány a magyar társadalom elmúlt évtizedének folyamatait elemző magyar és angol nyelvű tanulmányokat, valamint interjúkat foglalja össze.
A TÁRKI közleményében úgy fogalmazott: büszkék arra, hogy Szelényi Ivánt hazatérése után, életének utolsó szakaszában munkatársukként és igazgatósági tagjukként tudhatták.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:26 Meghalt Szelényi Iván Széchenyi-díjas szociológus
- 10:28 Rekordalacsony a Duna vízállása: a teljes leállás szélén a paksi atomerőmű, de még van remény
- 20:19 Megható párosra bukkantak Dabason: együtt találtak rá egy elkóborolt kutyára és kecskegidára
- 16:33 Indul a Független Közmédia Testület médiaszakmai, pártfüggetlen tagjainak jelölési eljárása
- 14:07 Javult a helyzet Dunabogdányban, de továbbra is érvényben marad a vízkorlátozás
- 12:32 Hőség - Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét
- 10:59 Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti energiafelhasználását
Bréking: megérkezett a Sziget nagyszínpad hiányzó headlinere
Augusztus 15-én a globális klub- és fesztiválkultúra egyik legnagyobb hatású figurája, Skrillex lép fel a Szabadság Szigetén.
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06