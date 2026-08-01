Rendszerváltás

Nagy Ervin: Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színházigazgatóknál

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a cél a toxikus munkahelyi légkör visszaszorítása és a társulatok biztonságosabb működésének megteremtése.

2026.08.01 12:22ma.hu
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Nagy Ervin bejelentette, hogy a jövőben kötelező vezetői kompetenciamérésen kell részt venniük a színházigazgatói pályázóknek.

A miniszter közlése szerint az intézkedés célja, hogy a színházakban ne csak a színpadon, hanem a kulisszák mögött is biztonságos és egészséges munkakörnyezet alakuljon ki.

Nagy Ervin hangsúlyozta, hogy a pályázati rendszer átalakítása és a vezetői kompetenciák vizsgálata az első lépés egy olyan intézményi kultúra kialakításában, amely zéró toleranciát hirdet a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben.

A bejelentéssel egy időben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium igazgatói pályázatot írt ki két fővárosi teátrum, a Madách Színház és az Újszínház vezetésére, mivel a jelenlegi intézményvezetők megbízatása hamarosan lejár.

A tárca olyan pályázók jelentkezését várja, akik a magas színvonalú szakmai program mellett garanciát tudnak nyújtani a társulatok megbecsülésére, valamint a kiszámítható és egészséges alkotói munkakörnyezet fenntartására.

A bejelentés Nagy Ervin közlésén alapul. A minisztérium egyelőre nem ismertette a vezetői kompetenciamérés részletes szakmai követelményeit vagy a kiválasztási folyamat pontos menetét.

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