Gyász
Elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese
Az énekes-dalszerző, előadóművész 56 éves volt.2026.07.12 08:26ma.hu
57 éves korában, súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon együttes énekese, dalszerzője és meghatározó alakja. A tragikus hírt családja és zenésztársa, Török Tamás közös közleményben jelentette be.
A közleményben azt írták: mély fájdalommal tudatják, hogy a szeretett édesapa, társ, barát, énekes-dalszerző és előadóművész életének 57. évében hunyt el. Egyúttal arra kérték a rajongókat, az ismerősöket, a barátokat és a sajtó képviselőit, hogy ezekben a nehéz napokban tartsák tiszteletben a család és a Bon-Bon zenekar gyászát, részvétnyilvánításukat pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki.
A család úgy fogalmazott: „Az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben.”
Szolnoki Péter állapotáról az elmúlt hetekben több aggasztó hír is érkezett. Június közepén a Bon-Bon zenekar közölte, hogy betegsége miatt kórházba került, ezért valamennyi fellépésüket le kellett mondani. A pontos diagnózist a család nem hozta nyilvánosságra.
A Bon-Bon együttes a kilencvenes évek egyik legsikeresebb magyar popformációja volt. Szolnoki Péter olyan slágerekkel írta be magát a hazai könnyűzene történetébe, mint a Holnaptól, a Sexepilem vagy a Valami Amerika című dal.
Halálával a magyar könnyűzenei élet egyik meghatározó előadója távozott. Rajongók és pályatársak sorra búcsúznak tőle a közösségi médiában.
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