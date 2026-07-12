Gyász

Elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese

57 éves korában, súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon együttes énekese, dalszerzője és meghatározó alakja. A tragikus hírt családja és zenésztársa, Török Tamás közös közleményben jelentette be.



A közleményben azt írták: mély fájdalommal tudatják, hogy a szeretett édesapa, társ, barát, énekes-dalszerző és előadóművész életének 57. évében hunyt el. Egyúttal arra kérték a rajongókat, az ismerősöket, a barátokat és a sajtó képviselőit, hogy ezekben a nehéz napokban tartsák tiszteletben a család és a Bon-Bon zenekar gyászát, részvétnyilvánításukat pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki.



A család úgy fogalmazott: „Az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben.”



Szolnoki Péter állapotáról az elmúlt hetekben több aggasztó hír is érkezett. Június közepén a Bon-Bon zenekar közölte, hogy betegsége miatt kórházba került, ezért valamennyi fellépésüket le kellett mondani. A pontos diagnózist a család nem hozta nyilvánosságra.



A Bon-Bon együttes a kilencvenes évek egyik legsikeresebb magyar popformációja volt. Szolnoki Péter olyan slágerekkel írta be magát a hazai könnyűzene történetébe, mint a Holnaptól, a Sexepilem vagy a Valami Amerika című dal.



Halálával a magyar könnyűzenei élet egyik meghatározó előadója távozott. Rajongók és pályatársak sorra búcsúznak tőle a közösségi médiában.