Gyász

Elhunyt Bonnie Tyler

A rekedtes hangjáról ismert világsztár 75 éves korában hunyt el, több mint öt évtizedes zenei pályafutást hagyva maga mögött. 2026.07.09 14:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, akinek nevét világszerte olyan slágerek tették ismertté, mint a Total Eclipse of the Heart, az It's a Heartache és a Holding Out for a Hero. Családja közlése szerint az énekesnő portugáliai kórházban hunyt el, ahol az elmúlt hónapokban súlyos betegség miatt kezelték. Az énekesnő egészségügyi problémái májusban kezdődtek, amikor bélsérülés miatt sürgősségi műtéten esett át Portugáliában. Az operáció után orvosai mesterséges kómába helyezték, majd június közepén családja arról számolt be, hogy már nincs kómában, de továbbra is intenzív osztályon ápolják. Bár állapota átmenetileg javulni látszott, végül a betegség szövődményeibe halt bele.



Bonnie Tyler eredeti neve Gaynor Hopkins volt, 1951. június 8-án született Walesben. Pályafutása az 1970-es években indult, első sikereit a Lost in France és az It's a Heartache című dalaival érte el. Nemzetközi szupersztárrá azonban 1983-ban vált, amikor Jim Steinman szerző-producer közreműködésével megjelent a Total Eclipse of the Heart, amely számos ország slágerlistájának élére került, és minden idők egyik legismertebb popballadájává vált. Egy évvel később újabb világslágert énekelt: a Holding Out for a Hero a Footloose című film zenéjeként vált generációk kedvencévé.



Bonnie Tyler pályafutása során összesen 18 stúdióalbumot jelentetett meg, utolsó albuma, The Best Is Yet to Come 2021-ben jelent meg. Még 2026 tavaszán is aktív volt: egy interjúban örömmel beszélt arról, hogy a Total Eclipse of the Heart átlépte az egymilliárd streamet, ugyanakkor megjegyezte, hogy számára továbbra is az élő koncertek jelentik a legnagyobb örömöt. Akkor úgy fogalmazott: „74 éves vagyok, de nem érzem annak magam. Inkább negyvenesnek érzem magam.” Halálhíre után zenésztársak és rajongók világszerte búcsúztak tőle. Többen méltatták egyedi, rekedtes hangját, karizmatikus előadásmódját és azt a maradandó hatást, amelyet a pop- és rockzene történetére gyakorolt.