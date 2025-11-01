Kultúra

Újabb letartóztatások a Louvre-ékszerrablás ügyében - a gyanúsítottak részben beismertek

Folytatódik a francia történelem egyik legmerészebb műkincsrablásának nyomozása: öt újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a párizsi Louvre Múzeumból ellopott, 88 millió euróra becsült ékszerek ügyében – közölte Laure Beccuau párizsi főügyész csütörtökön. Az új fejlemények szerint az egyik letartóztatott férfit azzal gyanúsítják, hogy közvetlenül részt vett a betörésben, míg a többiek szerepe egyelőre tisztázatlan.



A nyomozás eddigi adatai alapján a rablók egy ablakot betörve jutottak be a múzeumba, ahol néhány perc alatt magukhoz vették a francia királyi és császári családhoz egykor tartozó ékszereket, majd robogókkal menekültek el. Az akció gyorsasága és merészsége világszerte visszhangot váltott ki, a francia sajtó pedig „a század műkincsrablásának” nevezte az esetet.



Beccuau az RTL rádiónak adott interjújában elmondta, hogy a szerda esti letartóztatások Párizsban és annak környékén zajlottak. Hozzátette, a hatóságok továbbra sem találták meg a zsákmányt, de ha a lopott ékszereket visszaszolgáltatják, az enyhítő körülmény lehet a bírósági eljárás során. Az ügyész emlékeztetett arra is, hogy a múlt hétvégén két másik gyanúsítottat már őrizetbe vettek, akik részben beismerő vallomást tettek.



A két férfit DNS-nyomok buktatták le, amelyeket egy elhagyott robogón és a betört ablakon találtak. Mindketten a párizsi Aubervilliers elővárosából származnak, harmincas éveikben járnak, és korábban is volt dolguk a rendőrséggel. Egyikük algériai állampolgár, akit a Charles de Gaulle repülőtéren fogtak el, miközben egy Algériába szóló, csak odaútra érvényes jeggyel próbált felszállni. Társa francia állampolgár, aki már korábban is ült börtönben lopás miatt, és novemberben újabb ügyben kellett volna bíróság elé állnia.

A Louvre betörése nemcsak a közvéleményt, hanem a francia politikai életet is felkavarta. A jobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella a történteket „nemzeti szégyennek” nevezte, és a közbiztonság összeomlásáról beszélt. A kulturális miniszter, Rachida Dati, valamint a Louvre elnöke, Laurence des Cars is kritikák kereszttüzébe került, amiért a múzeum biztonsági rendszere évek óta elhanyagolt állapotban van.



Dati a szenátus kulturális bizottságában kedden elismerte, hogy a múzeumban „valóban voltak biztonsági hiányosságok”, és bejelentette, hogy 80 millió eurós keretből új megfigyelőrendszert telepítenek a Louvre-ban. A tervek szerint a következő hónapokban több száz modern kamerát szerelnek fel, és megerősítik az éjszakai őrzést is.



A hatóságok több mint száz nyomozót mozgósítottak a bűncselekmény felderítésére, a lopott ékszerek felkutatására pedig nemzetközi együttműködés is indult. A nyomozás középpontjában most az a kérdés áll, hogy a bűnbanda hogyan tudott ilyen pontosan és gyorsan végrehajtani egy akciót a világ egyik legjobban őrzött kulturális intézményében.



A francia közvélemény mindeközben továbbra is döbbenten figyeli az eseményeket. A Louvre, amely évente több mint nyolcmillió látogatót fogad, most nemcsak a művészeti örökség megőrzésének, hanem a kulturális biztonság szimbólumává is vált – miközben a hatóságok abban bíznak, hogy a tolvajok mielőbb kézre kerülnek, és az ország visszaszerezheti az elveszett történelmi kincseket.