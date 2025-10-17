Kultúra

Rejtélyes eltűnés: nyoma veszett egy Picasso-festménynek Spanyolországban

A granadai kiállítás szervezői ugyanakkor bíznak abban, hogy a mű előkerül, és a tárlat még teljesebbé válhat. Addig is a kiállításon egy üres vitrin jelzi majd a hiányt - emlékeztetve arra, hogy a művészet értéke sokszor éppen akkor válik igazán nyilvánvalóvá, amikor elveszítjük.

A spanyol művészeti világot felkavarta a hír, hogy eltűnt egy ritka, 1919-ből származó Picasso-festmény, amelyet Madridból Granadába szállítottak volna egy kiállításra. A „Naturaleza muerta con guitarra” (Csendélet gitárral) című mű értékét 600 000 euróra becsülik, és a rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogyan tűnhetett el nyomtalanul a szállítás során.



A gouache és ceruza technikával készült kis méretű műalkotás mindössze 12,7 x 9,8 centiméteres, mégis hatalmas kulturális és művészeti értéket képvisel. A festményt a madridi magángyűjtő tulajdonos kölcsönözte a CajaGranada Alapítvány számára, amely október elején nyíló kiállításán kívánta bemutatni. Az alkotás azonban soha nem érkezett meg Granadába: a műtárgyat szállító furgon pénteken, október 3-án indult el Madridból, ám mire a rakományt a szervezők átvették, a Picasso-műnek nyoma veszett.



A spanyol sajtó szerint a szállítmányt tartalmazó jármű a granadai úton megállt egy éjszakára, ahol két személy váltotta egymást az őrzésben. A rakományt a hétfői napon bontották ki a CajaGranada Alapítvány munkatársai, és bár a folyamat videófelvételen is rögzítésre került, a csomagolások között több mű nem volt megfelelően számozva, ami megnehezítette az azonosítást. A kiállítás kurátora és a tárlatvezető a délelőtti órákban vette észre, hogy egy műtárgy hiányzik a kollekcióból – ekkor derült ki, hogy éppen a Picasso festmény az eltűnt darab.



Az alapítvány azonnal értesítette a hatóságokat, akik lopás gyanújával indítottak nyomozást. Egyelőre nem világos, hogy a festmény a szállítás során, a jármű megállása idején vagy már az átvételkor tűnhetett el. A rendőrség a furgon teljes útvonalát és a lehetséges pihenőhelyeket is vizsgálja, miközben a szervezők a biztosítóval egyeztetnek a lehetséges kárrendezésről.



Pablo Picasso művei a világ legkeresettebb és legdrágább alkotásai közé tartoznak, így nem meglepő, hogy a festő neve gyakran tűnik fel műkincslopások kapcsán. Az egyik legsúlyosabb eset 2007 februárjában történt, amikor két, összesen 54 millió dollárra becsült Picasso-festményt loptak el az unokája párizsi otthonából. Még 1976-ban pedig az avignoni múzeumból 118 Picasso-művet vittek el – ez azóta is Franciaország egyik legnagyobb műkincsrablásaként ismert.



A mostani eltűnés azért is különösen zavarba ejtő, mert a kis méretű festmény könnyen rejthető, ugyanakkor a művész stílusa és technikája miatt szinte lehetetlen eladni a nemzetközi műtárgypiacon. A spanyol rendőrség műkincsvédelmi egysége szerint valószínű, hogy a festmény valahol Spanyolországon belül van, és a lopás mögött profi, de jól informált személyek állhatnak.



A kulturális közvélemény számára a „Naturaleza muerta con guitarra” eltűnése nemcsak anyagi, hanem szimbolikus veszteség is: Picasso hazájában, ahol a művész szellemi öröksége a nemzeti identitás részét képezi, a lopás újra ráirányítja a figyelmet a műtárgyvédelem kihívásaira.