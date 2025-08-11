Sziget Fesztivál

Üzent a Kneecap a Szigeten

Este a közösségi média-felületein jelezte a zenekar, hogy 23 óra után videoüzenetben szólnak a fesztivál közönségéhez.

A message for all who'd hoped to see us on stage at Sziget in 2 weeks👇❤️ pic.twitter.com/JKFuKIkAf4 — KNEECAP (@KNEECAPCEOL) July 24, 2025

"Néhány barátom megkért, hogy adjak egy üzenetet, mert őket nem engedték be az országba" - vezette fel a videoüzenetet Casey Lowry, aki szintén kiállt már nem egyszer Palesztina mellett.



Az óriáskivetítőkön is látható videóüzenetben a Kneecap leszögezte, hogy az általuk a világ egyik legjobb fesztiváljának tartott Szigeten egy gyűlölet-teli ember, Orbán Viktor miatt nem léphettek fel. Mint írták, Izrael népirtást követ el, amit Orbán és szövetségesei támogatnak. Ekkor kezdte a tömeg skandálni, hogy "Fuck Orbán", majd benzin volt a tűzre, amikor az üzenet úgy folytatódott, Orbán és kormánya volt az is, aki megpróbálta betiltani a Pride-ot, de nem sikerült neki.



"Állj ellen Orbánnak, állj ellen Izraelnek, állj ellen a népirtásnak" - hívta fel a figyelmet a Kneecap, Palesztina felszabadítását követelve.