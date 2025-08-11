Sziget Fesztivál
Üzent a Kneecap a Szigeten
Casey Lowery koncertje előtt polgárpukkasztó üzenetet küldött a fesztiválozóknak a Magyarországról kitiltott Kneecap a Sziget Fesztiválon.2025.08.11 22:31ma.hu
Este a közösségi média-felületein jelezte a zenekar, hogy 23 óra után videoüzenetben szólnak a fesztivál közönségéhez.
A message for all who'd hoped to see us on stage at Sziget in 2 weeks👇❤️ pic.twitter.com/JKFuKIkAf4— KNEECAP (@KNEECAPCEOL) July 24, 2025
"Néhány barátom megkért, hogy adjak egy üzenetet, mert őket nem engedték be az országba" - vezette fel a videoüzenetet Casey Lowry, aki szintén kiállt már nem egyszer Palesztina mellett.
Az óriáskivetítőkön is látható videóüzenetben a Kneecap leszögezte, hogy az általuk a világ egyik legjobb fesztiváljának tartott Szigeten egy gyűlölet-teli ember, Orbán Viktor miatt nem léphettek fel. Mint írták, Izrael népirtást követ el, amit Orbán és szövetségesei támogatnak. Ekkor kezdte a tömeg skandálni, hogy "Fuck Orbán", majd benzin volt a tűzre, amikor az üzenet úgy folytatódott, Orbán és kormánya volt az is, aki megpróbálta betiltani a Pride-ot, de nem sikerült neki.
"Állj ellen Orbánnak, állj ellen Izraelnek, állj ellen a népirtásnak" - hívta fel a figyelmet a Kneecap, Palesztina felszabadítását követelve.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:31 Üzent a Kneecap a Szigeten
- 16:55 Ő lett a 11 milliomodik Szitizen
- 6:47 Ráesett egy sziklára egy férfi a Gellért-hegyen
- 22:02 Folytatódik a hőség a héten
- 20:01 Farkas támadt egy kisgyerekre Hollandiában
- 18:59 Többen meghaltak az áradásokban Kína északnyugati részén
- 16:58 Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, ketten meghaltak
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06