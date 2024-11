Ünnep

Borsodi fenyőfa lesz idén az ország karácsonyfája

Borsodi fenyőfa lesz idén az ország karácsonyfája. A korábbi évek hagyományainak megfelelően az Országgyűlés Hivatala az idei évben is kiválasztotta a Kossuth téren felállítandó ország karácsonyfáját.



Már év elejétől folyamatosan érkeztek a lakossági felajánlások, összesen 27 fa, az ország minden tájáról a hivatalhoz. A beérkezett fényképek alapján idén 11 fenyőfát a helyszínen is megvizsgáltak a hivatal munkatársai és alapos mérleges után döntöttek az ország karácsonyfáját megtestesítő fenyőfa Kossuth téri felállításáról.



A kiválasztáskor a megfelelő nagyság és arányos forma, a kellően dús lombozat mellett a szakembereknek olyan technikai szempontokat is figyelembe kellett venniük, mint a megközelíthetőség, az elektromos vezetékek közelsége, az emelődaru és a szállítójármű helyigénye, valamint az utaztatás viszontagságainak - kivágás, emelés, rögzítés - elviselése.



Mindezen tényezők együttes mérlegelésével idén a választás egy dubicsányi ezüstfenyőre esett, amelyet 45 évvel ezelőtt ültetett a tulajdonosa és az elmúlt esztendők alatt hozzávetőleg 20 méteresre nőtt, 50 centiméter törzsátmérőjű, súlya pedig kevesebb mint 5 tonna.