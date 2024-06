Régészet

A 17. századból származó női papucsot találtak a veszprémi várnegyed feltárása során

A közel négyszáz éves női papucsot és a selyemruhát a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyház altemplomának egyik sírjában találták.

A 17. századból származó női papucsot és csipkedíszes selyemruhát találtak a szakemberek a veszprémi várnegyed feltárása során. Feltételezhetően Babócsay Ferenc egykori veszprémi várkapitány családtagja viselte a papucsot és a ruhát - közölte pénteken az MTI-vel a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Nemzeti Régészeti Intézetének ásatásvezető régésze.



Hegyi Dóra elmondta, hogy a közel négyszáz éves női papucsot és a selyemruhát a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyház altemplomának egyik sírjában találták.



A papucs zöldes árnyalatú, bőrből készített, fémfonalas hímzéssel díszített, magas sarkú. A lelet különösen értékes, hiszen kevés emlék maradt fenn a 16-17. század női és férfi viseleteiből - tette hozzá.



A restaurált lábbelit először szombaton, a Múzeumok Éjszakáján láthatja a nagyközönség a Biró-Giczey Házban, ahol több olyan régészeti leletet is kiállítanak, amely a várnegyed 18 épületét érintő beruházás során került elő. Egyebek között megcsodálhatják Szent István király első ezüst dénárját, a Lancea Regist is - mondta.



Felidézte: az altemplomban 13 sírhelyet találtak, melyek közül többet már az 1970-es években feltártak a régészek. Mint mondta, két koporsó fedlapja viszonylag épen maradt, amelyeken csillagfejű rézszegecsekből kirakott díszítés és felirat volt. Ezek alapján derült ki még a '70-es években, hogy Babócsay Ferenc egykori veszprémi várkapitány családtagjainak nyughelyére bukkantak. Az csupán feltételezhető, hogy a közelmúltban feltárt, hasonló korszakból származó sírokban is a család tagjai nyugszanak - tette hozzá.



Bár a 17. századi leletekhez képest kevésbé számít kuriózumnak, de a Szent István-templom alatti kriptában feltárt csontkamrában is találtak az elhunytakon lábbeliket, öveket és erszényeket a szakemberek, amelyek a 18. századból valók.



A veszprémi várban mintegy 35 ezer négyzetméter épített és 10 ezer négyzetméternyi zöldterületet újul meg a következő év végére.