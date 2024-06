Programajánló

Tíz bemutatót tart a jövő évadban az Örkény Színház

2024.06.10

A bemutatók közül hét ősbemutató, ez jelzi azt a törekvést, hogy az új színpadi irodalomra és a jelenkor formanyelvére figyelő kortárs színház legyen az Örkény - olvasható a teátrum MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, július 5-én a Városmajori Szabadtéri Színpaddal koprodukcióban bemutatott [ESCAPE] - A Donkihóte-projekt októberben kerül a Madách téri színház repertoárjára. Ezt megelőzően az évad első bemutatója a Galilei élete lesz; Bertolt Brecht művét Polgár Csaba rendezésében láthatja a közönség.



Decemberben zenés bemutatót tartanak, Aesopus állatmeséiből Dargay Marcell, Fábián Péter és Parti Nagy Lajos készít "fabularevüt" A nyúl füle címmel.



2025 tavaszán Michael Haneke Szerelem című filmjének színpadi adaptációját Ördög Tamás rendezi, Pogány Judit és Gálffi László főszereplésével. A nagyszínpadi évadot Bodó Viktor rendezése zárja, aki Füst Milán Boldogtalanok című drámáját állítja színpadra.



A stúdióban elsőként Kiss-Végh Emőke állítja színpadra saját darabját Romantika címmel. A következő stúdióelőadás Puskin Anyegin című műve, Dohy Balázs rendezésében. Tompa Andrea Sokszor nem halunk meg című regényét Gáspár Ildikó állítja színpadra, a színpadi adaptációt is ő készíti.



Két önálló est is helyet kap az új évadban: Bíró Kriszta rendezőként debütál az Ostromdressz című darabbal, amit Kassai Margit 1944-45-ös naplóbejegyzései alapján alkalmazott színpadra Kókai Tünde számára, valamint Gálffi László önálló estjét is bemutatják, amelyben kollégáját és barátját, a száz éve született Darvas Ivánt idézi meg.



A társulatba visszatér alkotói szabadságáról Gálffi László, visszaveszi szerepeit a Jelenetek a bábuk életéből és az Isten című előadásban. A színházhoz szerződik Szaplonczay Mária, akit az Örkény közönsége már két produkcióban, a Solnessben és a Bűn és bűnhődésben is láthatott.



Az idén húszéves jubileumát ünneplő színház ebből az alkalomból megszervezendő programjairól bővebb tájékoztatást ősszel kapnak a nézők - olvasható a közleményben.