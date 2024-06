Kultúra

James Patterson befejezte Michael Crichton vulkános könyvét

Hawaii legnagyobb szigetén játszódik, ahol a regény szerint évtizedek óta veszélyes katonai titkokat rejtegetnek a lakosok tudta nélkül. 2024.06.06

James Patterson népszerű amerikai krimiíró befejezte a Jurassic Park 15 éve rákban elhunyt szerzőjének, Michael Crichtonnak egy félbemaradt regényét, amely az emberiséget fenyegető vulkánkitörésről szól, és amelynek megfilmesítése iránt Steven Spielberg is érdeklődik - számolt be róla kedden a BBC News.



Az Eruption (Kitörés) című könyv a napokban jelent meg a Century kiadó gondozásában, és mint Sherri Chrichton, az író Santa Monicában élő özvegye és hagyatékának gondozója elmondta, már felvette a kapcsolatot Steven Spielberggel, aki annak idején Crichton regényéből forgatta a Jurassic Parkot, amely a rendező legnagyobb bevételű filmje lett, és amelyből mára több mint 6 milliárd dollár értékű globális franchise vált.



Az Eruption Hawaii legnagyobb szigetén játszódik, ahol a regény szerint évtizedek óta veszélyes katonai titkokat rejtegetnek a lakosok tudta nélkül. Sherri Chrichton egy évtizede fedezte fel a befejezetlen kéziratot néhai férje hátramaradt munkái között, és ő küldte el Pattersonnak, aki Chrichton minden regényét olvasta, hogy fejezze be.



Patterson, aki nagyjából egy év alatt készült el az írással, elmondta, hogy óriási az érdeklődés a regény iránt, több sztár, filmes és stúdió kereste már őket. Hozzátette: nem egy megszokott katasztrófafilmet akarnak belőle forgatni.



"Mikor a Jurassic Park megjelent, Michael és Steven Spielberg kitalálták, hogy hogyan bontsák ki a műfajt, ami csodálatos és más lett, és most azt reméljük ezzel a könyvvel is meg tudjuk ezt tenni" - idézte a BBC News az írót, akinek világszerte több mint 400 millió példányban keltek el a könyvei, köztük Az elnök lánya, amelyet Bill Clintonnal írt, vagy az Alex Cross-sorozat.